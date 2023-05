„Lífið er of stutt fyrir óþægileg föt“

Tískutal er fastur liður á Vísi þar sem rætt er við ólíka einstaklinga um þeirra persónulega stíl og hvernig tíska nýtist þeim í daglegu lífi. Klæðaburður er sannarlega fjölbreytt listform en við fáum að skyggnast inn í ólíka fataskápa og fræðast nánar um það merkilega tjáningarform sem tíska er fyrir hverjum og einum viðmælanda.

Camy sækir í föt sem láta henni líða vel. Aðsend

Hvað finnst þér skemmtilegast við tískuna?

Það er í raun og veru margþætt, það er svo margt sem ég hef gaman af í tískupælingum.

Það allra helsta er þó það að ég gjörsamlega elska að sama í hvaða líkamsbyggingu þú býrð í, hvaða stærð þú ert í eða hver stíllinn þinn er þá geturðu alltaf klætt líkamann þinn í eitthvað sem fer þér vel.

Með því að velja rétt og vel í fataskápinn þinn þá geturðu byggt upp safn af flíkum, undirfötum eða fylgihlutum sem sem faðmar þig á öllum réttum stöðum og að sama skapi hjálpað þér að líða vel í eigin skinni.

Ég veit ekki hversu oft ég hef horft upp á viðskiptavini mína lyftast upp og lifna við, við það eitt og sér að fara í flíkur sem styðja við og faðma líkamann þeirra rétt. Það er það sem ég elska við að gera það sem ég geri.

Í rauninni snýst þetta sem minnst um hvernig þú lítur út eða hvernig annað fólk sér þig heldur snýst þetta allt um hvernig þér líður í fötunum þínum og hvernig þú velur í fataskápinn þinn.

Því ef við veljum eitthvað sem lyftir okkur upp og lætur okkur líða vel þá fylgir útgeislunin alltaf með.

Útgeislunin fylgir þægilegum flíkum að sögn Camy. Aðsend

Hver er uppáhalds flíkin þín og af hverju?

Það er mjög breytilegt, en ætli mínar uppáhalds þessa dagana sé ekki vegan leðurbuxurnar úr MTK sem eru hannaðar af meðeiganda mínum þar henni Thedóru. Mér finnst þær klæða mig vel á öllum réttum stöðum og þar sem ég elska að blanda saman áferðum þá finnst mér leðurlúkkið alltaf gera fataskápnum gott fyrir hvaða tilefni sem er.

Ég er einnig alveg lasin í öll samsett sett þessa dagana. Sem dæmi má nefna jogging galla sem hægt er að dressa upp og niður með allskonar jökkum, fylgihlutum eða skóm.

Stórir blazerar og trench jakkar eru einnig fastir liðir hjá mér sem ég dýrka að henda yfir allar mögulega samsetningar af fötum.

Vegan leðurbuxurnar eru í miklu uppáhaldi hjá Camy. Aðsend

Eyðirðu miklum tíma í að velja föt hverju sinni?

Alls ekki, það var alltaf þannig á sínum tíma að ég átti smekk fullan fataskáp af fötum en einhvern veginn átti ég aldrei neitt til að vera í.

Því fór ég oft í þessa „fatakrísu“ eins og ég vil kalla það. Það er þegar þú ert að fara eitthvað, setur allt í rúst og ekkert virkar svo þú endar með að fara í „æj bara í einhverju“ en kemur svo heim í draslið seinna um kvöldið eftir dramakastið.

Eftir að ég tók fataskápinn minn í gegn og fór að velja betur hvað ég versla inn þá breyttist allt.

Ég til dæmis reyni að versla mest í svipaðri litapallettu einfaldlega til að fá meira notagildi úr flíkunum mínum því það passar allt saman og ég get mixað flíkurnar í milljón samsetningar (plús það ég get sett bara allt saman í eina þvottavél, sá hlær best sem síðast hlær)

Einnig fór ég að einblína meira á grunnflíkurnar mínar og undirfatnaðinn líka. Grunnflíkur er eitthvað sem ég kalla grunninn af öllum fatasamsetningum eða svokallaðar basics. Að eiga gott safn af grunnflíkum sem þú getur mixað saman við alls konar annað, þá ertu í toppmálum.

Við þessi skref og tiltekt í fataskápnum styttist tíminn í að velja mér föt talsvert, ég yfirleitt skelli mér bara í eitthvað og líður alltaf vel.

Camy tók fataskápinn sinn alveg í gegn og segir það hafa breytt lífinu til hins betra. Aðsend

Hvernig myndirðu lýsa stílnum þínum?

Hann er nú ofboðslega breytilegur en ég get verið algjör casual skvís, ég get verið þreytta mamman, háhæla gellan og allt þar á milli.

Það fer algjörlega eftir hvernig mér líður hverju sinni hvaða stíl ég vel fyrir daginn.

Camy segir stílinn sinn breytilegan, allt frá afslöppuðum og þreyttri mömmu yfir í háhæla skvís. Aðsend

Hefur stíllinn þinn breyst mikið í gegnum tíðina og hvernig þá?

Já það er alveg á hreinu. Síðustu fimm ár hef ég aðeins verið að koma til sjálfs míns og hætta að reyna að elta einhver trend hverju sinni.

Ég fór að leggja algjöra áherslu á að mér líði alltaf vel í öllu sem ég klæðist því þannig er ég einfaldlega miklu skemmtilegri, útgeislunin manstu. Hvort sem það sé háhæla skvís eða þreytta mömmulúkkið.

Að leyfa mér að vera, njóta og líða kvenlega er lykillinn sem ég leitast alltaf í fyrir mig.

Camy sækist í að líða vel, kvenlega og að njóta sín. Aðsend

Hvaðan sækirðu innblástur í tískunni?

Ætli samfélagsmiðlar spili ekki stóran part þar, kannski alveg ómeðvitað. Auðvitað fylgist man með hvað er í gangi hverju sinni og oft grípur man eitthvað á lofti sem lúkkar vel en er þægilegt líka.

Fataskápurinn hjá Camy er einstaklega vel skipulagður. Aðsend

Ertu með einhver boð og bönn þegar það kemur að klæðaburði?

Lífið er of stutt fyrir óþægileg föt. Það er bara þannig.

Við vitum öll hvernig það er að ganga um í óþægilegum brókum sem bora sér upp í rassgatið yfir daginn, þetta hefur allt áhrif þótt margir vilji ekki viðurkenna það.

Veljum bara vel, veljum þægindi og ef maður vill vera gella í leiðinni þá er það alveg hægt! Sendið mér bara skilaboð eða kíkið á mig upp í búð, ég er alltaf til í að hjálpa.

Lífið er of stutt fyrir óþægileg föt er speki sem Camy lifir eftir. Aðsend

Hver er eftirminnilegasta flík sem þú hefur klæðst og af hverju?

Það eru svo sem fáar flíkur sem ég tel vera eitthvað sérstaklega eftirminnilegar, heldur meira í hverju ég er við ákveðin tilefni og hvernig það hefur látið mér líða hverju sinni.

Camy segir mjög mikilvægt að velja vel undirföt og grunnflíkurnar. Aðsend

Býrðu yfir einhverju góðu ráði þegar það kemur að tísku?

1. Ekki bara hugsa um hvernig annað fólk sér þig þegar þú velur þér föt. Pældu líka í hvernig þér líður, hvernig þetta hefur áhrif á daginn þinn og veldu þér eitthvað sem lyftir andanum þínum og sjálfstrausti upp frekar en að elta einhver trend.

2. Ekki vanmeta grunnflíkurnar þínar eða undirfatnað. Það að hafa þetta tvennt á hreinu getur breytt öllu fyrir sjálfið og fataskápinn líka.

