Confirmat: Islàndia, un altre cop, acollirà la Ronda Preliminar de la @ChampionsLeague



La fase es jugarà entre el 27 i 30 de juny a Kópavogur i hi comptarà per primer cop amb el sistema VAR.



Hi tornarem? #seremmés #ChampionsLeague pic.twitter.com/48XnnWUPda