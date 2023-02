Ver höfund Dilberts og segir fjölmiðla rasíska gegn hvítum

Í myndböndum sem Adams birti á Youtube lýsti hann meðal annars að svart fólk í Bandaríkjunum hati hvítt fólk. Vísaði hann til könnunar þar sem 26 prósent svartra svarenda sögðust mótfallnir yfirlýsingunni: „Það er í lagi að vera hvítur“ eða á ensku: „It‘s okay to be white“. Auk þess sögðust 21 prósent svartra svarenda „ekki viss“ með orðatiltækið.

Þetta sagði Adams til marks um það að nærri því helmingi svarts fólks í Bandaríkjunum væri illa við hvítt fólk og það gerði svart fólk að „haturshóp“. Adams sagðist ekkert vilja með svart fólk hafa.

„Ég myndi segja, miðað við hvernig hlutirnir eru, að besta ráðið sem ég get gefið hvítu fólki er að halda sig fjandakornið frá svörtu fólki. Því þetta er ekki hægt að laga,“ sagði Adams.

Samtökin Anti-Defamation League rekja uppruna orðatiltækisins „það er í lagi að vera hvítur“ til herferðar hvítra þjóðernissinna frá 2017 og 2018 þar sem orðatiltækið var sett á dreifibréf og hengt upp á almannafæri, með því markmiði að fá frjálslynt fólk til að mótmæla því, og í kjölfarið halda því fram að frjálslyndu fólki væri í nöp við hvítt fólk.

Adams birti svo annað myndband þar sem hann sagði fyrri ummæli sín hafa verið tekin úr samhengi og að fólk ætti að vera rasískt þegar það gagnaðist þeim.

„Meirihluti tekna minna verður horfinn í næstu viku. Orðspor mitt það sem eftir er ævinnar er í rúst. Maður kemur ekki til baka eftir þetta, ekki satt? Það er engin leið til að koma til baka eftir þetta,“ sagði Adams sem sakaði dagblaðaútgefendur um að „slaufa“ sér.

Eins og áður segir kom Musk Adams til varnar í gær. Auðjöfurinn sagði á Twitter að það væru í rauninni fjölmiðlar sem væru rasískir gegn hvítum og fólki frá Asíu. Það sama ætti við um „elítu háskóla og framhaldsskóla í Bandaríkjunum“, samkvæmt Musk, sem er einn auðugasti maður heims.

„Kannski ættu þeir að reyna að vera ekki rasískir,“ skrifaði Musk.

Þá svaraði Musk einnig tísti Adams, þar sem hann kvartaði yfir því að forsvarsmenn fjölmiðla væru að slíta tengslum við hann. Þar spurði Musk: „Hverju eru þeir nákvæmlega að kvarta yfir?“ Hann eyddi tístinu þó samkvæmt frétt Washington Post.

Í öðru tísti sagðir Musk sammála því að ummæli Adams hefðu „ekki verið góð“ en þau innihéldu þó sannleikskorn.

Musk tók einnig undir tíst í gær þar sem því var haldið fram að óvopnað hvítt fólk væri mun líklegra til að verða fyrir ofbeldi lögregluþjóna í Bandaríkjunum en þau tilvik fengu ekki sambærilega umfjöllun í fjölmiðlum vestanhafs. Musk sagði fjölmiðla skapa falska sviðsmynd.

Frá því Musk tók yfir stjórn Twitter opnaði hann dyr samfélagsmiðilsins á ný fyrir fólki sem hafði verið bannað þar á undanförnum árum. Þar á meðal voru þekktir rasistar og þjóðernissinnar. Samhliða þessu slakaði hann á reglum samfélagsmiðilsins varðandi hatursorðræðu og sagði upp fólki sem kom að ritstjórn á Twitter.