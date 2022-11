Valur floginn út og inn flögrar eiginkona eigandans

Til stendur að skipta algjörlega um áhöfn á blaðinu í kjölfar vendinga sem hafa orðið í eignarhaldi blaðsins. Fréttablaðið greindi frá því í dag að Jón Trausti Sigurðarson, einn stofnenda og eigenda miðilsins, hafi tekið við starfi framkvæmdastjóra. Fram kemur að Hilmar Steinn Grétarsson sé hættur og hafi selt sig út. Kaupandinn er bandarískur podcastari sem heitir Marcus Parks sem gefur út hlaðvarpsþættina The Last Podcast On The Left og No Dogs In Space,“ hefur Fréttablaðið eftir Jóni Trausta en fjórir aðilar fara með eignarhald miðilsins og eru hlutarnir misstórir.

Eina transkonan í blaðamannastétt rekin

„Já, ég er að yfirgefa The Reykjavík Grapevine eftir fimm ára dvöl. Þetta hefur verið ansi viðburðarríkt, enda menningarlíf landans með besta móti,“ segir Valur Grettisson sem nú lætur af störfum sem ritstjóri blaðsins í samtali við Vísi.

Valur segir að allnokkrar skipulagsbreytingar standi fyrir dyrum hjá tímaritinu.

„Bæði ég og framkvæmdastjórinn erum að yfirgefa svæðið, en það á einnig við um einu transkonuna í blaðamennsku, hana Andie Sophiu Fontaine. Þannig það má segja að það sé verið að að hreinsa út úr húsinu. Þó allt sé það gert meira eða minna í góðu eftir því sem ég best veit.“

Valur segir að eftir Covid-faraldurinn hafi þau verið þrjú starfandi við að sjá um blaðið og daglegar fréttir en þau hafi að auki notið liðsinnis njótum líka liðsinnis lausapenna víða um heim. Og svo hafa starfað við blaðið ljósmyndari og umbrotsmaður. Ekki er hægt að segja annað en blaðið hafi verið öflugt undir stjórn Vals. Hann segir að til standi að breyta blaðinu verulega.

„Það er auðvitað meira í orði en á borði að svo komnu máli. Nýr ritstjóri, Catharine Fulton, sem er einnig eiginkona eins af eigendum blaðsins, vilja einblína meira á menningu en minna á fréttir.“

Milljónir fylgdust með Grapevine þegar gosið var

Aðalsteinn Jörundsson heitir eiginmaðurinn nýja ritstjórans. Ekki er hægt að segja annað en að Grapevine hafi verið menningarlegt undir stjórn Vals þannig að í hverju felast þá hinar fyrirhuguðu breytingar einkum?

„Tjahh, við höfum líka verið með áhugaverða fréttaþjónustu á YouTube, þar sem milljónir hafa horft á okkur á mánuði, þó þær tölur séu nokkuð minni eftir að eldgosinu lauk. Þar eru tæplega hundrað þúsund manns sem horfa á okkur mánaðarlega. Við höfum einnig verið með fréttir á vef og annað í þeim dúr.“

Valur segir að eftir þessi fimm ár þá standi uppúr að hafa starfað með ótrúlega hæfileikaríku fólki.

„Já, blómstrandi menning og þau forréttindi að fá að vinna með frábæru listafólki að blaðinu, hvort sem það eru pennar, ljósmyndarar eða teiknarar. Ég kann þeim miklar þakkir, og þarna er ótrúlega hæfileikaríkur mannauður, sem fær oft ekki tækifæri kannski í samfélaginu í samræmi við hæfileikana sína.“

Valur segir að ekki liggi fyrir hvað taki við hjá honum sjálfum en það skýrist þó innan tíðar.

„Síðast þegar ég skipti um starfsvettvang, þá skrifaði ég heila skáldsögu og leikrit í kjölfarið. Ætli ég geri ekki bara það sama í þetta skiptið. Loksins smá andrými til þess að einbeita sér að skrifum og fjölskyldunni.“