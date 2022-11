Það var saklaus lítil sveitastúlka sem mætti í fyrstu áheyrnarprufurnar og heillaði dómnefnd með laginu Undir þínum áhrifum.

„Ég held að þú sért poppstjarna dulbúin sem barnapía,“ sagði dómarinn Björn Jörundur eftir að Hrafna hafði látið ljós sitt skína með flutningi á laginu Hung Up með Madonnu.

Klippa: Idol ævintýri Hröfnu

Breyttist úr saklausri sveitastúlku í poppstjörnu

Sjálf hafði Hrafna sagt að hún ætti alls ekki von á því að komast alla leið í Vetrargarðinn.

„Ég held þú hafir ekki hugmynd um hvað þú ert sæt og ég held þú hafir ekki hugmynd um hvað þú ert góð söngkona,“ sagði dómarinn Selma Björnsdóttir.

Sjálfstraust Hröfnu jókst hins vegar með hverjum þættinum. Með tímanum breyttist þessi hægláta sveitastúlka í sannkallaða poppstjörnu.

Einvígi Hröfnu Hönnu og Önnu Hlínar

Í úrslitaþættinum atti Hrafna kappi við hina 24 ára gömul Önnu Hlín. Þær spreyttu sig báðar á frumsamda Idol laginu Alla leið eftir Pál Óskar og Örlyg Smára.

Anna Hlín hafði þar að auki flutt lögin Woman in Love og Hlustaðu á regnið. Hrafna hafði tekið lögin Ticket To the Moon og Ég elska þig enn.

Tvær sterkar söngkonur en aðeins ein þeirra myndi feta í fótspor Kalla Bjarna, Hildar Völu og Snorra. Horfðu á myndbrotið hér að neðan til þess að sjá úrslitastundina í Vetrargarðinum árið 2009.

Klippa: Úrslitastund Idol Stjörnuleitar árið 2009