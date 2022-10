Rússar að missa tökin á Kherson: Skilja eftir sig íbúa án matar, vatns og rafmagns

Íbúar í bænum Kreshchenivka lýsa því í samtali við breska ríkisútvarpið að hermenn Rússa hafi sagt við þau að þeir væru frelsarar héraðsins og bæjarins. Annað kom á daginn.

„Rússarnir hófu bara að ræna okkur,“ segir Fedir, íbúi í Kreshchenivka, í samtali við BBC. Hann segir hermenn hafa tekið bíl hans, húsgögn og rúmdýnur. Nánast hvert einasta hús á götu hans er eyðilagt.

Þessi 69 ára gamli viðmælandi býr í suðurhluta Kherson sem Úkraínumenn náðu á sitt vald í upphafi októbermánaðar. „Mér er illt í höfðinu eftir allar sprengingarnar, við dóum næstum því úr hungri á fyrstu mánuðum stríðsins.“ Sögur líkt og þær frá íbúum Kreshchenivka minna á að á bak við hverja sprengdu borg í Úkraínu eru íbúar sem hafa orðið fyrir ólýsanlegu tjóni, ástvinamissi og áfalli.

Í bænum er ekkert rafmagn eða vatn og íbúar reiða sig á matargjafir. Blaðamenn BBC lýsa því að akrarnir í kringum bæinn, þar sem áður var ræktað korn og vatnsmelónur, séu doppóttar að sjá en það sé vegna sprengja sem hafi ekki sprungið í mjúkum jarðveginum.

Úkraínskir hermenn heilsa uppa á hunda í suðurhluta Kherson, sem Úkraínuher hefur endurheimt á síðustu vikum. getty

Setið um Kherson-borg

Guardian greinir frá því að leppstjórn Rússa í höfuðstað héraðsins, Kherson, hafi lýst því að mikill fjöldi óbreyttra borgara hefðu flúið borgina. Þeir hafi einnig hvatt íbúa til að taka með sér viðkvæm gögn og koma sér frá borginni. Samkvæmt hugveitunni Institute for the Study of War er það merki um að ekki sé búist við skjótri endurkomu íbúa til borgarinnar. Þetta sé gert til að koma höggi á „innviði og efnahag borgarinnar til lengri tíma,“ eins og það er orðað.

Úkraínuher hefur lýst því yfir að þeim hafi tekist að frelsa hersveitir sínar í kringum Kherson-borg. Borgin er eina borgin vestan bakka Dnipro-ár sem Rússar náðu á sitt vald eftir innrásina.

Nú hefur staða Rússa í Kherson versnað yfir nokkurra vikna skeið. Á tímabili virtust Kremlverjar ætla sér að að halda borginni á sínu valdi og kölluðu til um 20 þúsund hermenn til að verja borgina. Árangur Úkraínumanna á norðurhluta víglínunnar virðist hins vegar hafa orðið til þess að Rússum hefur snúist hugur. Í frétt Guardian er talið Rússar geti ekki haldið hersveitum sínum, vestar Dnipró-ár, gangandi mikið lengur. Með því sé teygt um of á herliði Rússa.

Yfirvöld í Úkraínu hafa lýst yfir áhyggjum af því að Rússar muni sprengja stóra vatnsaflsstíflu við Nova Kakhovka, skammt frá Kherson. Varnarmálaráðuneyti Úkraínu varaði á föstudag við því að tveimur vörubílum fullum af sprengiefni hefði verið komið fyrir ofan 30 metra háa veggi stíflunnar.