„Það er ekkert sem er manni óviðkomandi“

Innblásturinn er fastur liður hjá Lífinu á Vísi þar sem rætt er við ólíkt fólk um hvað veitir því innblástur í tilverunni og hvaða ráðum þau luma á varðandi andlega heilsu.

Hver ert þú í þínum eigin orðum?

Ég er baráttukona fyrir málefnum fólks af erlendum uppruna á Íslandi og fyrir fjölbreytileika þjóðarinnar.

Ég er fjölmiðlakona, ég er mikill pælari, ég er kærasta, systir, dóttir, Íslendingur og eitthvað annað. Ég er líka Breti og ég er líka frá Jamaica en það eru önnur þjóðerni sem ég tengi mjög mikið við. Varðandi það að vera Íslendingur þá er það ekki endilega það fyrsta sem fólk sér þegar það sér mig.

Hvað veitir þér innblástur?

Ég leita mjög mikið í bækur og hlaðvörp sem fjalla um málefni svartra, sérstaklega málefni svartra kvenna og hef leitað mjög mikið í svoleiðis efni núna á fullorðinsárunum.

Kannski vegna þess að þessar sögur og þessir reynsluheimar voru ekkert rosalega aðgengilegir fyrir mig sem barn.

Ég ólst upp fyrstu tíu árin í Englandi, svo fluttum við til Íslands og það var í raun hvorki á Íslandi né í Englandi þar sem ég var umkringd mikið af menningu svartra. Þannig að ég fæ alveg klárlega minn innblástur frá svoleiðis bókum og hlaðvörpum og fyrirmyndum. En ég sæki líka innblástur frá fólkinu í kringum mig, mömmu minni og pabba, vinum mínum, kærastanum mínum og fólkinu sem mér þykir vænt um og er að gera flotta hluti.

Hvað er þitt besta ráð til að næra andlega heilsu?

Að vera bara samkvæm sjálfri sér.

Að vera ekki of áhrifagjörn gagnvart því sem aðrir í kringum mann eru að gera, því ég hef klárlega þurft að stoppa sjálfa mig af í að verða ekki of mikið undir áhrifum annarra eða vera ekki of mikið að bera mig saman við aðra.

Ef allir vinir mínir eru að fara að gera eitthvað saman eitt kvöldið en ég vil kannski meira vera heima að horfa á bíómynd eða eitthvað svoleiðis þá hef ég svona lært á seinni árum að það sé allt í lagi. Það sé allt í lagi að gera hlutina öðruvísi en aðrir og svo finnst mér bara mikilvægt að hreyfa mig reglulega. Mér finnst það alveg klárlega besta leiðin til að næra andlega heilsu og reyna eins og maður getur aðeins að slökkva á símanum og vera án samfélagsmiðla sem geta verið alveg rosalega ávanabindandi.

Hvernig er hefðbundinn dagur í þínu lífi?

Ég vakna yfirleitt ágætlega snemma svo ég nái í ræktina fyrir vinnu, elska Inshape tímana hjá Gerðu í World Class en fer líka í Hot fit eða tek góða æfingu með lóðum inn á milli. Annars er RÚV orðið mitt annað heimili núna þar sem ég er í fullu starfi í Kastljósi. Stundum er ég heilu dagana í Efstaleiti að klippa viðtöl og undirbúa efni, en aðra daga er ég mikið á flakki í tökum.

Kvöldin fara í að elda góðan mat og horfa á fréttir og Kastljós, svo er ég núna að einbeita mér að eftirvinnslunni á sjónvarpsþáttunum Mannflóran sem ég vann með Álfheiði Mörtu í sumar. Þættirnir fjalla um fjölmenningu í íslensku samfélagi og verða sýndir á RÚV í byrjun næsta árs. Um helgar kemur kærastinn stundum heim frá London en hann er búsettur þar vegna vinnu, þannig við höfum það bara huggulegt með fjölskyldu og vinum þegar hann er hér.

Uppáhalds lag og af hverju?

Alveg klárlega Don´t Touch My Hair með Solange, og í raun eru bara öll lögin hennar Solange í miklu uppáhaldi hjá mér.

Ég held að það sé vegna þess að hún er að tala um hluti sem ég tengi mikið við, um hár og fegurð svartra kvenna.

Einnig hvernig svartar konur hafa verið jaðarsettar í gegnum söguna og hvað það krefst í raun mikils styrks og sjálfstraust kannski líka til að finna fegurðina í sjálfri sér og styrkinn í sjálfri sér þegar það er ekki beint það sem samfélagið er að segja þér eða þú fittar ekki alveg inn í ímynd samfélagsins um fegurð og kvenleika.

Uppáhalds matur og af hverju?

Mér finnst mjög erfitt að velja eina tegund af mat sem uppáhalds mat því mér finnst bæði mjög gaman að elda heima og líka fara út að borða og upplifa mismunandi veitingastaði og mismunandi matargerð frá ólíkum heimshlutum. En ég er alveg klárlega mjög hrifin af jamaískum mat, sérstaklega jerk chicken, dumplings, ackee og saltfisk. Ég er mjög hrifin af fisk og sjálfarfangi, rækjum, calamari og öllu þannig. Ég held að ég geti ekki valið eitthvað eitt, mér finnst gott að borða allt. Líka þetta hefðbundna íslenska, fisk og soðnar kartöflur.

Besta ráð sem þú hefur fengið?





Ég leita oft til pabba þegar að ég er einhvern veginn áttavillt og veit ekki alveg hvað sé best að gera þá er pabbi mjög góður í að ná manni niður og hjálpa mér að átta mig á því að þetta er kannski ekki það mikið stórmál það sem ég er að velta fyrir mér. Hann segir oft að það sé engin þörf á því að hafa áhyggjur af hlutum sem maður getur ekkert gert í og það hefur alveg setið eftir í mér og eitthvað sem ég minni mig á reglulega. Að vera ekki að hafa of miklar áhyggjur af hlutum sem ég get ekkert gert í.

Svo segir hann oft að við skulum láta Guðjón sjá um þetta, sem mér finnst líka skemmtilegt. Guðjón þá as in God.

Hvað er það skemmtilegasta við lífið?

Ég held að það sé bara hvað það eru endalaust af tækifærum. Ef mann langar virkilega til þess að gera eitthvað, upplifa eitthvað eða verða eitthvað þá að mínu mati er ekkert sem á að stoppa mann í því.

Maður getur alltaf breytt aðstæðum til að þær henti manni betur. Ég held að fólk eigi ekki að vera hrætt við það.

Þetta er svo lítil eyja sem við búum á hér á Íslandi og lífið er svo þægilegt og gott á Íslandi en það er alveg líka mjög mikilvægt að upplifa eitthvað annað.

Upplifa hvernig aðrir lifa lífinu í öðrum heimshlutum og breyta um umhverfi. Það er ekkert sem er manni óviðkomandi, mér finnst það kannski það skemmtilegasta og besta við lífið og ég er spennt fyrir framtíðinni.