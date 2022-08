Sækjendur málsins sóttust ekki eftir dauðarefsingu og var hinn 65 ára Said því dæmdur til lífstíðarfangelsis án möguleika á reynslulausn fyrir að myrða hina átján ára Aminu Said og hina sautján ára Söruh Said.

Stúlkurnar tvær fundust látnar í aftursæti leigubíls, sem faðir þeirra keyrði, við hótel í Irving-úthverfi í Dallas-borg í Texas á nýársdag árið 2008. Amina hafði verið skotin tvisvar en Sarah níu sinnum.

Þrátt fyrir að hafa verið skotin svona oft var það Sarah sem náði að hringja í neyðarlínuna og tilkynna í símann að faðir hennar hefði skotið hana og hún væri að deyja.

Voru vissar um að hann myndi drepa þær

Viku áður en stúlkurnar voru drepnir höfðu þær flúið af heimilinu til Oklahoma ásamt móður sinni til að sleppa undan föður sínum. Sækjandi málsins greindi frá því að stúlkurnar hefðu óttast um líf sitt og ákveðið að flýja eftir að faðir þeirra miðaði byssu að Aminu og hótaði að drepa hana.

Systurnar Amina Said (til vinstri) og Sarah Said (til hægri). Skjáskot

Tölvupóstur sem Amina sendi á kennara sinn þann 21. desember 2007, tíu dögum fyrir morðin, var lagður fyrir dómstólinn.

Þar greindi Amina frá því að þær systur hygðust flýja að heiman og sagði hún að faðir þeirra hefði gert líf þeirra að „martröð.“

„Hann mun, án dramatíkur eða vafa, drepa okkur,“ stóð einnig í tölvupóstinum.

Samkvæmt lögregluskýrslu sem var gerð vegna rannsóknar á morðunum greindi fjölskyldumeðlimur frá því að Said hefði hótað annarri dóttur sinni fyrir að fara á stefnumót með manni sem væri ekki múslimi.

Sagðist hafa flúið af vettvangi

Said bar einnig vitni fyrir dómara á mánudag en þar sagðist hann ekki hafa drepið dætur sínar. Þá sagði hann að kvöldið sem þær hafi verið drepnar hafa hann farið með þær út að borða af því hann vildi „leysa vandamálið“ sem fólst í flótta þeirra að heiman.

Hann sagði einnig að þetta kvöld hafi hann talið einhvern vera að elta þau og hann hafi því skilið dætur sínar eftir í leigubílnum og flúið af vettvangi. Hann hafi ekki gefið sig fram til yfirvalda í kjölfarið af því hann taldi víst að hann fengi ekki réttláta málsmeðferð.

Eftir morðin á stúlkunum hvarf Said sporlaust og var á flótta frá alríkislögreglunni í tólf ár. Hann var meira að segja á lista Alríkislögreglunnar yfir eftirlýstustu glæpamenn heims í sex ár.

Það var ekki fyrr en 2020 sem Alríkislögreglan handtók hann í Justin, norðvestan við Dallas, ásamt Islam Said, syni hans, og Yassim Said, bróður hans, sem höfðu hjálpað honum að flýja. Þeir fengu báðir þunga dóma fyrir að aðstoða Said, Islam hlaut tíu ára dóm en Yassim tólf.

Og nú hefur Yaser sjálfur hlotið dóm í málinu.