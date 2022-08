Eftir áreksturinn kviknaði í bifreiðinni og hlaut Heche lífshættuleg brunasár. Það tók slökkviliðsmenn rúman klukkutíma að slökkva eldinn en einnig kviknaði í íbúðarhúsinu sem á var keyrt, að sögn fréttamiðilsins CNN.

Anne Heche, hin 53 ára gamla leikkona, er einna þekkt fyrir hlutverk sín í kvikmyndunum Six Days, Seven Nights, Spread og Donnie Brasco. Þá vann hún til verðlauna fyrir leik sinn í sápuóperunni Another World.