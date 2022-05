Oddvitaáskorunin: Syndir í gegnum vandamálin

Arnar Freyr Ólafsson leiðir lista Framsóknar í Árborg í komandi sveitarstjórnarkosningum.

Arnar Freyr, hefur búið á Eyrarbakka í 21 ár, en er fæddur og uppalin í Þorlákshöfn. Hans metnaður liggur til þess að Árborg verði leiðandi samfélag í hvívetna á Suðurlandi þar sem öll þjónusta við bæjarbúa er til fyrirmyndar. Hann telur einkum vera sóknarfæri í fjármálum, öryggismálum og í frekari uppbyggingu Árborgar og stefnir að því að Sveitarfélagið eflist í hvívetna á komandi áratug.





Arnar Freyr er kvæntur Helgu Kristínu Böðvarsdóttur og eiga þau þrjá drengi á aldrinum fjórtán til tuttugu ára.

í Uppvextinum í Þorlákshöfn og fram á fullorðinsár æfði Arnar Freyr sund og setti síðar fjölda Íslandsmeta og hefur ekki tölu á íslandsmeistaratitlum sínum. 40 ára hóf hann að æfa Judo og hefur nú lokið við 1. Dan (Svart Belti) og var prófdómari hans m.a. Bjarni Friðriksson bronsverðlaunahafi á Ólympíuleikunum 1984. Arnar er eilífðaríþróttamaður.

Klippa: Oddvitaáskorun - Arnar Freyr Ólafsson

Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?

Stöng.

Er eitthvað lítilvægt sem fer þó í taugarnar á þér í þínu sveitarfélagi sem þú vilt að sé lagað?

Almenn umhirða á þorpunum.

Hvert er þitt uppáhalds áhugamál sem gæti þótt skrítið?

Lestur ársreikninga.

Hver eru þín minnistæðustu samskipti við lögregluna?

Tekinn fyrir of hraðan akstur við 70km. Hámarkshraðasvæði sem ég var algjörlega ómeðvitaður um.

Hvað færðu þér á pizzu?

Sósu og Mozzarella ost (Margherita).

Hvaða lag peppar þig mest?

Dead City Radio and the new gods of Supertown (Rob Zombie).

Hvað getur þú tekið margar armbeygjur?

50+.

Göngutúr eða skokk?

Skokk með tíkina Kríu.

Uppáhalds brandari?

(Veggjakrot) sem segir: Ef þú ert að lesa þetta þá ertu fífl

Hvað er þitt draumafríi?

Amalfi Ströndin á Ítalíu.

Hvort fannst þér 2020 eða 2021 vera verra ár?

2020.

Uppáhalds tónlistarmaður?

Bubbi.

Hvað er það skrýtnasta sem þú manst eftir að hafa gert?

Gaf konu minni Helgu Kristínu fornbíl í 40 ára afmælisgjöf.

Ef það væri gerð kvikmynd um ævi þína, hver ætti að leika þig? Má vera íslenskur eða útlenskur.

Brad Pitt.

Hefur þú verið í verbúð?

Nei.

Áhrifamesta kvikmyndin?

Office Space.

Áttu eftir að sakna Nágranna?

Nei, komst aldrei yfir hreiminn var meira fyrir Bold and the Beautiful, Aðdáandi Ridge Forrester.

Ef þú yrðir að flytja úr þínu sveitarfélagi, hvert myndir þú helst vilja fara?

Ölfus.

Uppáhalds „guilty pleasure“ lag? (skammast þín smá fyrir að hafa gaman af því – sakbitin sæla)

J'aime la vie, sigurlag Eurovision 1986.