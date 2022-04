Oddvitaáskorunin: Finnst lognið flýta sér fullmikið í Borgarbyggð

Ég heiti Bjarney Bjarnadóttir og er oddviti sameiginlegs framboðs Samfylkingar og Viðreisnar í Borgarbyggð.

Ég er 43 ára grunnskólakennari og starfa við Grunnskólann í Borgarnesi. Ég er gift lögreglumanninum Sigurkarli Gústavssyni og samtals eigum við fjóra drengi, ég einn úr fyrra sambandi og hann þrjá. Auk þess eigum við hundinn Rökkva og kettina Grímu, Dimmu og Ólaf. Alltaf líf og fjör hér!

Ég er uppalin í Breiðholtinu og gekk í Breiðholtsskóla, og fór svo í Fjölbrautaskólann í Breiðholti að því loknu. Mörgum árum síðar lá leiðin í Háskólann í Reykjavík þar sem ég útskrifaðist sem íþróttafræðingur og með kennsluréttindi fyrir grunn- og framhaldsskóla árið 2009.

Árið 2010 flutti ég til Englands með barnsföður mínum en flutti heim aftur árið 2012, þá ólétt af syni mínum. Þegar sonur minn var 6 mánaða fékk ég starf sem grunnskólakennari og hef ég starfað sem slíkur allar götur síðan, í þremur mismunandi sveitarfélögum, núna síðast í Borgarbyggð.

Í dag stunda ég að auki mastersnám í forystu og stjórnun með áherslu á mannauðsstjórnun við Háskólann á Bifröst.

Ég hef alltaf haft mikla réttlætiskennd og sterkar skoðanir, því lá beint við að feta út á braut stjórnmálanna. Ég er stundum kölluð „afskiptafræðingur“ í gríni, en öllu gríni fylgir alvara! Ég hef alltaf haft þörf fyrir að reyna að bjarga heiminum, þannig að þessi starfstitill er ekkert alveg úr lausu lofti gripinn.

Ég brenn helst fyrir málefnum barna og mikilvægi þess að byrgja brunninn í tæka tíð. Eins og kemur fram í myndbandinu þá fæðumst við ekki með jöfn tækifæri í lífinu og það er undir ráðamönnum komið að jafna leikinn. Þar er skólakerfið gríðarlega mikilvægur hlekkur. En skólakerfið getur ekki staðið undir því eitt og sér, heilbrigðis-, velferðar- og félagslegu kerfin verða að stíga þar upp líka.

Klippa: Oddvitaáskorun: Bjarney Bjarnadóttir

Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?





Margir fallegir, Borgarnesið t.d. eitt fallegasta bæjarstæði landsins. Ég bý við þau forréttindi að hafa útsýni yfir sjóinn og Hafnarfjallið og þ.a.l. með nýtt listaverk fyrir augunum á hverjum degi. En ef ég á að velja bara einn stað þá var nánast himneskt að dvelja við Álftavatn þegar ég labbaði Laugaveginn í fyrra með góðum hópi kvenna.

Er eitthvað lítilvægt sem fer þó í taugarnar á þér í þínu sveitarfélagi sem þú vilt að sé lagað?

Mér finnst lognið stundum flýta sér fullmikið, veit samt ekki við hvern ég get rætt varðandi það.

Bjarney í Álftavatni þegar hún labbaði Laugaveginn.

Hvert er þitt uppáhalds áhugamál sem gæti þótt skrítið?

Ætli það sé ekki að spila Netskrafl af miklum móð (BBjarna er notendanafnið fyrir áhugasama).

Hver eru þín minnistæðustu samskipti við lögregluna?

Ætli það sé ekki þegar ég giftist löggu hérna um árið.

Hvað færðu þér á pizzu?

Get borðað flest nema ananas. Eins og mér finnst ferskur ananas góður og almennt ekki hlynnt miklum boðum og bönnum, þá er ég alveg hlynnt því að ananas verði bannaður á pizzur! Og nei, það er ekki hægt að plokka hann bara af...

Hvaða lag peppar þig mest?

Núna er það lagið Jerusalema, það er ekki hægt að hlusta á það án þess að byrja að dilla sér við það!

Hvað getur þú tekið margar armbeygjur?

Armbeygjur eru ofmetnar…

Göngutúr eða skokk?

Eftir alltof margar hnéaðgerðir er skokk ekki lengur valmöguleiki þannig að göngutúrar verða að duga. Tæki samt skokkið alltaf framyfir.

Uppáhalds brandari?

Ég og 9 ára sonur minn erum með svipaðan húmor þannig að hann var hafður með í ráðum varðandi þessa spurningu og þetta er brandarinn sem varð fyrir valinu: Tvær kindur voru að tala saman, „Meeeeeh“ sagði önnur kindin, þá sagði hin kindin:“Hey einmitt það sem ég ætlaði að segja!“ (Takk Gunni og Felix!)

Hvað er þitt draumafríi?

Við vinkonurnar fórum til Kenía þegar við urðum fertugar, ég held að ekkert muni nokkurn tímann toppa þá ferð.

Bjarney í Kenía.

Hvort fannst þér 2020 eða 2021 vera verra ár?

2021 var ekki gott ár en það hafði meira með röð áfalla að gera frekar en heimsfaraldurinn. Heimsfaraldurinn breytti lífi mínu vandræðalega lítið.

Uppáhalds tónlistarmaður?

Ég hef alltaf verið svolítill sökker fyrir Whitney Houston. Ég beið til dæmis tímunum saman með útvarpið í gangi til að geta tekið I will always love you upp á kasettu og átti heila kasettu með laginu, báðum megin svo að ég þyrfti ekki að eyða tíma í að spóla tilbaka.

Hvað er það skrýtnasta sem þú manst eftir að hafa gert?

Ég hef gert margt skrýtið, sumt man ég, annað ekki svona eins og gengur og gerist og sumt vil ég alls ekki muna (!) En það sem stendur upp úr er kannski ekkert svo skrýtið en það var svo sannarlega minnisstætt að dansa stríðsdans með Maasai þjóðflokknum þegar ég var í Kenía hérna um árið.

Ef það væri gerð kvikmynd um ævi þína, hver ætti að leika þig? Má vera íslenskur eða útlenskur.

Nína Dögg yrði fyrir valinu ef ég fengi að ráða.

Hefur þú verið í verbúð?

Nei en vann í fiski í Bolungarvík eitt sumar þegar ég var 16 ára. Ég lærði þá að það er mjög mikilvægt að segja Í Bolungarvík og fullkomlega löglegt að tala um Á helginni, sú viska hefur fylgt mér allar götur síðan.

Áhrifamesta kvikmyndin?

Sliding doors með Gwyneth Paltrow í aðalhlutverki og kom út árið 1998. Svo magnað að hugsa til þess hvernig örlítil augnablik og ákvarðanir geta haft stórkostlega mikil áhrif á hvaða stefnu lífið tekur.

Áttu eftir að sakna Nágranna?

Nei, enda hef ég ekki horft á Nágranna síðan seint á síðustu öld.

Ef þú yrðir að flytja úr þínu sveitarfélagi, hvert myndir þú helst vilja fara?

Eitthvert með skíðasvæði í bakgarðinum.

Uppáhalds „guilty pleasure“ lag? (skammast þín smá fyrir að hafa gaman af því – sakbitin sæla)

Ég reyndar skammast mín ekkert fyrir að vera með afleitan tónlistarsmekk en það eru nokkur Eurovision lög sem ég hlusta reglulega á, t.d. Euphoria og svo kom Shum með úkraínsku hljómsveitinni Go_A sterkt inn á síðasta ári. Það hafa ófá danssporin verið tekin með því hér heima, við lítinn fögnuð viðstaddra! Svo er reyndar eitthvað við lagið 9 to 5 með Dolly Parton líka...