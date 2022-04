Jane Foster mætt með hamar Þórs

Með honum í stiklunni eru Peter Quill og félagar í Guardians of the Galaxy.

Það má ýmislegt sjá bregða fyrir í stiklunni en þetta er fjórða myndin um Þór og önnur mynd leikstjórans Taika Waititi.

Það atriði stiklunnar sem hefur þó vakið mesta athygli er í enda hennar og sýnir Natalie Portman í hlutverki Jane Foster með hamar Þórs og hæfileika hans. Jane Foster er fyrrverandi kærasta Þórs úr fyrri myndunum um ofurhetjuna.

Christian Bale er einnig í myndinni og leikur hann Gorr the God Butcher. Sá er persóna sem þekkt er úr teiknimyndasögunum um Thor og er aðili sem einsetur sér að fara um heiminn og drepa guði, eins og nafn hans gefur glögglega til kynna.

Það kemur eflaust niður á tilraunum Þórs til að finna sjálfan sig.

Nýja Ásgarð bregður fyrir í stiklunni en Valkyrie, sem leikin er af Tessu Thompson, stjórnar þar enn. Í stiklunni má einnig sjá gríska guðinn Seif bregða fyrir en hann er leikinn af Russel Crowe.

Einhverjir spyrja sig ef til vill hvernig Foster er komin með hamar Þórs. Í þriðju myndinni um Þór eyðilagði Hela hamarinn.

Í Avengers: Endgame sótti Þór hamarinn í fortíðina, þegar hann og Rocket fóru til að stinga Jane Foster með sprautu og sækja The Aether. Í lok myndarinnar fór Captain America aftur í fortíðina til að skila Infinity steinunum og væntanlega fór hann til Ásgarðs til að sprauta Foster aftur með The Aether, einhvern veginn.

Þá var hann með hamarinn með sér og skilaði honum. Því má gera ráð fyrir því að Þór hafi aftur fengið hamarinn í þeirri tímalínu og Hela hafi aftur eyðilagt hann.

Áður en Thor: Love and Thunder verður sýnd, verður myndin Dr. Strange in the Multiverse of Madness sýnd en hún gæti haft veruleg áhrif á söguheim Marvel. Þessi Jane Foster sem er með hamarinn, gæti tæknilega séð verið úr öðrum alheimi. Það er þó líklegra að einhver hafi smíðað Mjölnir á nýjan leik, eftir Thor. Ragnarok.

Thor: Love and Thunder verður sýnd í júlí.