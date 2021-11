Staðfestu kjörbréf allra þingmanna

Tillagan var samþykkt með 42 atkvæðum gegn fimm en sextán þingmenn greiddu ekki atkvæði. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Flokks fólksins mynda meirihluta í kjörbréfanefnd og samþykktu allir þingmenn flokkanna tillögu nefndarinnar.

Þingflokkur Pírata greiddi atkvæði gegn tillögunni en einn þingmaður flokksins sat hjá. Klofningur var í þingliði Vinstri grænna og greiddu fjórir þingmenn atkvæði með tillögu meirihlutans á meðan restin greiddi ekki atkvæði. Þingflokkar Samfylkingar og Viðreisnar greiddu ekki atkvæði.

Tillaga Björns Leví Gunnarssonar, þingmanns Pírata, um að staðfesta engin kjörbréf og boða til nýrra kosninga á landsvísu var felld með 53 atkvæðum gegn sex. Fjórir greiddu ekki atkvæði.

Tillaga Svandísar Svavarsdóttur, þingmanns Vinstri grænna, og Þórunnar Sveinbjarnardóttur, þingmanns Samfylkingar, um að staðfesta ekki kjörbréf í Norðvesturkjördæmi og boða til uppkosningar í kjördæminu var sömuleiðis felld með 42 atkvæðum gegn 16. Fjórir greiddu ekki atkvæði.

Fólk ætti kröfu um öruggar kosningar

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra sagði við atkvæðagreiðsluna að það væri ágreiningslaust að verulegir annmarkar hafi verið á talningu atkvæða og vörslu kjörgagna í Norðvesturkjördæmi.

Þó teldi hún ekki nægar líkur hafi verið leiddar að því að þeir annmarkar hafi haft áhrif á niðurstöðu kosninganna og komið í veg fyrir að vilji kjósenda næði fram að ganga. Hún vildi því styðja tillögu meirihluta kjörbréfanefndar um að öll 63 kjörbréfin yrðu samþykkt.

Björn Leví Gunnarsson, þingmaður Pírata, sagði að gera ætti kröfu um öruggar kosningar og að það sé hægt að sannreyna niðurstöður.

„Það er mikilvægt í lýðræðissamfélagi að kjósendur geti sannreynt að atkvæði þeirra bárust og voru talin rétt.“

Helga Vala Helgadóttir, þingmaður Samfylkingar, sagði lýðræðið afskaplega dýrmætt og að það beri að undirgangast það af virðingu.

„Í Norðvesturkjördæmi er ég að greiða með ógildingu þeirra kosninga svo skýr vilji kjósenda í Norðvesturkjördæmi nái fram að ganga, þannig að við fáum svart á hvítu hver er þeirra vilji og um það leiki enginn vafi.“

Birgir Ármannsson, þingmaður Sjálfstæðisflokks og formaður kjörbréfanefndar, sagði í kvöldfréttum Stöðvar 2 að málið hafi fengið mikla skoðun og ekkert hafi komið fram sem gefi vísbendingar um að sá ágalli sem hafi verið á framkvæmd kosninga í Norðvesturkjördæmi hafi leitt til þeirrar niðurstöðu að atkvæðatölur hafi breyst milli fyrri og seinni talningar.

Eftirfarandi þingmenn samþykktu tillögu meirihluta kjörbréfanefndar

Anna Kolbrún Árna­dóttir (M), Ágúst Bjarni Garðars­son (B), Áslaug Arna Sigurbjörns­dóttir (D), Ásmundur Einar Daða­son (B), Ásmundur Friðriks­son (D), Ásthildur Lóa Þórs­dóttir (F), Berglind Ósk Guðmunds­dóttir (D), Bergþór Óla­son (M), Birgir Ármanns­son (D), Birgir Þórarins­son (D), Bjarni Benedikts­son (D), Bjarni Jóns­son (V), Bryndís Haralds­dóttir (D), Diljá Mist Einars­dóttir (D), Eyjólfur Ármanns­son (F), Guðmundur Ingi Kristins­son (F), Guðrún Hafsteins­dóttir (D), Hafdís Hrönn Hafsteins­dóttir (B), Halla Signý Kristjáns­dóttir (B), Haraldur Benedikts­son (D), Hildur Sverris­dóttir (D), Inga Sæland (F), Ingibjörg Ólöf Isaksen (B), Jakob Frímann Magnús­son (F), Jóhann Friðrik Friðriks­son (B), Jón Gunnars­son (D), Katrín Jakobs­dóttir (V), Kári Gauta­son (V), Kjartan Magnús­son (D), Lilja Alfreðs­dóttir (B), Lilja Rannveig Sigurgeirs­dóttir (B), Líneik Anna Sævars­dóttir (B), Njáll Trausti Friðberts­son (D), Líneik Anna Sævars­dóttir (B), Njáll Trausti Friðberts­son (D), Óli Björn Kára­son (D), Sigurður Ingi Jóhanns­son (B), Stefán Vagn Stefáns­son (B), Steinunn Þóra Árna­dóttir (V), Tómas A. Tómas­son (F), Vilhjálmur Árna­son (D), Willum Þór Þórs­son (B), Þórarinn Ingi Péturs­son (B) og Þórdís Kolbrún R. Gylfa­dóttir (D).

Eftirfarandi þingmenn höfnuðu tillögu nefndarinnar

Andrés Ingi Jóns­son (P), Arndís Anna Kristínar­dóttir Gunnarsdóttir (P), Björn Leví Gunnars­son (P), Halldóra Mogensen (P), Indriði Ingi Stefáns­son (P).

Eftirfarandi þingmenn greiddu ekki atkvæði með tillögu nefndarinnar

Gísli Rafn Ólafs­son (P), Guðbrandur Einars­son (C), Guðmundur Ingi Guðbrands­son (V), Helga Vala Helga­dóttir (S), Jódís Skúla­dóttir (V), Jóhann Páll Jóhanns­son (S), Kristrún Frosta­dóttir (S), Logi Einars­son (S), María Rut Kristins­dóttir (C), Oddný G. Harðar­dóttir (S), Orri Páll Jóhanns­son (V), Sigmar Guðmunds­son (C), Svandís Svavars­dóttir (V), Þorbjörg Sigríður Gunnlaugs­dóttir (C), Þorgerður K. Gunnars­dóttir (C) og Þórunn Sveinbjarnar­dóttir (S).

