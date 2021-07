„Ég ber ábyrgð á því sem er að gerast þarna“

Risastór hoppukastali sem ber nafnið Skrímslið tókst á loft við Skautahöllina á Akureyri upp úr klukkan tvö í dag. Perlan rekur hoppukastalann sem var tiltöulega nýkominn norður í land.

63 börn voru í kastalnum að sögn Gunnars þegar atvikið varð. Greip um sig mikið óðagot meðal fólks á svæðinu. Hópslysaáætlun Almannavarna var ræst virkjuð og allt tiltækt til slökkviliðs og lögreglu í Eyjafirði var sent á staðinn. Leitað var að börnum við kastalann en fjöldi fólks er á Akureyri vegna N1-fótboltamóts 5. flokks karla sem hófst í gær.

Jónas Guðmundsson, verkefnastjóri slysavarna hjá Landsbjörg, tjáði Vísi um þrjúleytið að tiltölulega fá börn hefðu slasast og meiðsli hinna slösuðu verið til þess að gera minniháttar. Í stuttu máli, betur fór en á horfðist. Í tilkynningu frá lögreglu á fjórða tímanum kom fram að sjö börn hefðu verið flutt á sjúkrahús til skoðunar.

Þurfi að skoða festingarnar

Annar eins risahoppukastali hefur verið við Perluna í tæpa þrjá mánuði, án vandkvæða að sögn Gunnars. Hann segir alveg kýrskýrt að ef vindur fer yfir 10 m/s sé kastalinn ekki blásinn upp.

„Ég er ekki á Akureyri en samkvæmt þeim sem ég heyrði í á staðnum kom vindhviða og feykir upp einu horninu á skrímslinu,“ segir Gunnar. Þar sem hann sé á staðnum séu aðstæður að einhverju leyti óljósar.

Gunnar Gunnarsson, forstjóri Perlunnar, við nýju aparóluna sem opnuð var við Perluna á dögunum. Vísir/Sigurjón

„Kastalinn er festur niður samkvæmt því sem framleiðandi segir okkur að gera. Þegar hann er blásinn upp er hann festur niður.“

Hann vísar til þeirra sem hann hafi rætt við.

„Þarna var eiginlega bara logn, kom ein vindkviða á hornið og ég veit ekki hvað hefur gerst með festingarnar. Einhver festing hlýtur að hafa gefið sig,“ segir Gunnar og bætir við að hann sé í algjöru sjokki.

11 m/s á Akureyri samkvæmt vef Veðurstofunnar

„Það er óskiljanlegt hvernig svona getur gerst.“

Það eina sem máli skipti sé að enginn hafi slasast aðallega.

Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri, sagði í samtali við Vísi í dag að hvasst hefði verið á Akureyri í gær. En ekki jafnmikill vindur í dag. Á vef Veðurstofu Íslands má sjá 11 m/s á Akureyri klukkan 14 í dag.

Gunnar segir þrátt fyrir þetta hafi kastalinn verið opinn í gær. Hann þurfi að kanna hvernig staðið hafi verið að málum í gær.

„Við höfum miðað við að ef það er undir 10 m/s þá er opið. Það er viðmiðið,“ segir Gunnar. Festingar kastalans eigi þó að ráða við miklu meira en slíkan vind.

Kastalinn sem staðið hafi við Perluna hafi ekki verið neitt vandamál. Enda öllum reglum fylgt og þar sé fylgst með vindi með sérstökum vindmæli.

Slysið varð á þriðja tímanum í dag á Akureyri. Vísir/Lillý Valgerður

„Þess vegna skiljum við ekki hvernig þetta gat gerst. Nánast upp úr engu kemur vindur sem lyftir honum upp. Við erum bara að reyna að skemmta fólki. Þetta er það síðasta sem maður vill.“

Starfsfólk við hoppukastalann var samkvæmt upplýsingum Vísis margt hvert í yngri kantinum.

„Við reynum bara að velja það besta starfsfólk sem mögulegt er til vinnu. Þetta eru góðir starfsmenn en í svona hamförum þá veit fólk ekkert hvað á að gera. Það bjóst enginn við þessu. Þetta er ekki inni í einhverri starfslýsingu hjá einhverjum. Það er aldrei búist við því að eitthvað svona gerist.“

Segist bera alla ábyrgð

Aðspurður hver hafi borið ábyrgð á vettvangi, tekið ákvörðun um hvort loka eigi vegna vinds, vill Gunnar ekki benda á einn né neinn.

„Þetta er mín ákvörðun „at the end of the day,“ segir Gunnar. „Ég ber ábyrgð á því sem er að gerast þarna.“

Hann segir fólk á hans vegum, starfsfólk fyrirtækisins, fylgjast með veðrinu.

„Við fluttum kastalann norður til að reyna að gleðja Akureyringa. Það er ekki raunin. Það er búið að skera þennan kastala, hann verður ekki opnaður aftur.“

Hann segir fólk ekki þurfa að hafa áhyggjur af stóra kastalnum við Perluna í Reykjavík. Það sé kirfilega fest niður og fylgst með veðrinu.

„Við munum fara yfir það sem gerðist.“

