Vilja geta bannað ráðherrum að sinna hagsmunagæslu í allt að fimm ár

Tillögurnar eru lagðar fram í kjölfar svokallaðs Greensill-hneykslis, sem snérist um það að David Cameron, fyrrverandi forsætisráðherra, sendi textaskilaboð á ráðherra í ríkisstjórn Boris Johnson fyrir hönd fyrirtækisins Greensill Capital.

Nefndin, The Committee on Standards in Public Life, komst að þeirri niðurstöðu að yfirvöld ættu að geta bannað ráðherrum að sinna hagsmunagæslu í allt að fimm ár.

Fimm ára reglan ætti að gilda í þeim tilvikum þegar um væri að ræða háttsettan ráðherra og/eða ráðherra sem byggju yfir tengslum eða gögnum sem þeir gætu mögulega nýtt í þágu einkaaðila meira en tveimur árum eftir að þeir létu af embætti.

Tilgangurinn er að koma í veg fyrir að ráðherrar hagnist á upplýsingum sem þeir fá á meðan þeir seinna störfum sínum. Endanleg niðurstaða nefndarinnar verður kynnt forsætisráðherra síðar á árinu.

Nefndin sem um ræðir var sett á laggirnar 1994, eftir að upp komst að þingmenn höfðu þegið greiðslur frá einkaaðilum fyrir að spyrja spurninga í þinginu.