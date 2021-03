Deadline greinir frá því að Walter hafi látist í svefni á heimili sínu í New York en dóttir hennar, Brooke Bowman, staðfestir andlát móður sinnar í yfirlýsingu.

Walter hóf leiklistarferil sinn ung. Hún lék til að mynda í Play Misty for Me, fyrstu kvikmyndinni sem Clint Eastwood leikstýrði, og rómantísku gamanyndinni The Flamingo Kid. Þá var hún tilnefnd til Emmy-verðlauna fyrir leik sinn í þáttaröðunum Trapper John M.D. og Streets of San Fransisco.

Þá verður Walter einna helst minnst fyrir frammistöðu sína sem hin ógleymanlega Lucille Bluth, ættmóðir Bluth-fjölskyldunnar, í þáttunum Arrested Development. Þá ljáði hún Malory Archer rödd sína í teiknimyndaþáttaröðinni Archer.

Walter lætur eftir sig áðurnefnda dóttur og eitt barnabarn.