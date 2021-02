Maðurinn var ákærður fyrir kynferðisbrot með því að hafa umrædda nótt tekið í tvígang utan um konuna, haldið henni fastri, kysst hana á munninn og sett tungu sína upp í munn hennar. Konan krafðist tveggja milljóna króna í miskabætur.

Heimilsfólk vaknaði við grát

Því er lýst í dómi að konan hafi leitað á lögreglustöð daginn eftir að meint brot átti sér stað. Hún kvaðst hafa hitt ókunnugan mann í miðbænum, hann gefið sig á tal við hana og boðist til að fylgja henni heim. Hún hefði leyft honum það til að byrja með en hann að endingu fylgt henni án þess að hún leyfði.

Í næsta nágrenni við heimilið hefði maðurinn haldið henni fastri, kysst hana í tvö aðgreind skipti á munninn án þess að hún kyssti á móti og hann jafnframt sett tunguna upp í munninn á henni. Allt hefði þetta verið gegn hennar vilja. Hún hefði orðið miður sín, látið í ljós óánægju sína og hraðað sér heim.

Hún hefði jafnframt verið í símasamskiptum við vinkonu sína eftir þetta, auk þess sem heimilisfólk hefði vaknað við grát hennar þegar heim var komið og þau farið á fætur. Þá hefði ákærði sent henni skilaboð eftir á og beðið hana afsökunar.

Samskiptin góð og fékk Facebook-upplýsingar

Maðurinn sagði í skýrslutöku hjá lögreglu að hann hefði aðeins faðmað og kysst konuna á kinnina í kveðjuskyni. Þá sagði hann fyrir dómi að samskiptin hefðu verið góð, hann hefði tekið myndir af þeim saman á leiðinni með hennar samþykki og hún hefði svo gefið honum símanúmerið sitt og upplýsingar á Facebook.

Brotaþoli hefði strax eftir kossinn snúið sér við og gengið rakleiðis heim og án þess að líta við. Ákærða hefði fundist þetta kuldalegt viðmót og orðið hissa. Þá hefði hann farið að hugsa eftir á hvort hann hefði gert eitthvað rangt. Hann hefði eftir á sent henni skilaboð og ljósmyndir, beðið hana afsökunar ef hann hefði sært hana og auk þess minnt hana á að þau ætluðu að hittast síðar yfir kaffibolla.

Hann hefði hins vegar orðið þess áskynja að hún væri búin að loka á hann á Facebook og hann því ekki getað sent henni frekari skilaboð. Þá hefði hann eftir þetta ekki verið í neinum samskiptum við konuna.

Veitti honum upplýsingar til að verjast ágangi

Konan sagði fyrir dómi að hún hefði meðal annars gert manninum grein fyrir því hversu miklu eldri hann væri en hún en fimmtán ára aldursmunur er á þeim. Þá hefði hún veitt honum Facebook-upplýsingar um sig og ef til vill sýnst jákvæð í garð hugmyndar um kaffibolla til að verjast ágangi hans. Hún hefði ekki verið viss um hvernig hann brygðist við ef hún neitaði honum alveg. Á leiðinni hefði hún jafnframt endurtekið beðið hann að fara og bannað honum að fylgja sér.

Vinkona konunnar, faðir, móðir og systir vitnuðu öll um það fyrir dómi að konan hefði verið í miklu uppnámi um nóttina og grátandi.

Þá er rakið í dómi að lögregla hafi farið yfir upptökur úr löggæslumyndavélum í miðbænum umrædda nótt. Sést hafi til ferða konunnar og mannsins á upptökunum en mistök hafi orðið við afritun og ekki reynst unnt að varðveita upptökurnar.

Sorry for yesterday, ok?

Dómurinn áleit sem svo að ekkert hefði komið fram í málinu sem sýndi að konan og maðurinn ættu sér sameiginleg áhugamál, lífsviðhorf eða annað sem jafnan dragi fólk að hvort öðru. Framburður mannsins um samskiptin væri því sérstakur.

Á hinn bóginn verði framburði hans ekki alfarið vísað á bug í ljósi þess að konan hafi virst gefa honum ástæðu til að ætla að Facebook-samskipti þeirra á milli gætu komið til greina síðar. Bæði konan og maðurinn voru jafnframt metin jafntrúverðug í framburði sínum.

Þá var það mat dómsins að ljósmyndir sem maðurinn tók af sér og konunni gefi til kynna að hann hafi verið „ráðandi við töku þeirra en brotaþoli látið sig þola það“.

Einnig liggur fyrir að maðurinn sendi konunni skilaboð morguninn eftir þar sem hann bað hana afsökunar; Sorry for yesterday, ok? upp á ensku. Dómurinn mat það svo að skilaboðin sýndu ekki með skýrum hætti hvað það var sem maðurinn baðst afsökunar á.

Einnig beri að líta til þess að samhliða afsökunarbeiðni hafi hann á sama tíma sent skeyti þar sem hann minnti á kaffibollann. Að endingu var það mat dómsins að ekki hafi tekist að sanna þá háttsemi sem manninum var gefin að sök og hann sýknaður af öllum kröfum ákæruvaldsins.