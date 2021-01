Líkamsmeðferðirnar sem stjörnurnar stunda eru fáanlegar á Íslandi

„Við leitumst fyrst og fremst við að hjálpa fólki við að bæta heilsu og auka sjálfstraust,“ Segir Sigrún Lilja sem er konan á bak við líkamsmeðferðarstofuna THE House of Beauty. Sigrún Lilja er hvað þekktust fyrir að hafa ung að aldri stofnað íslenska hönnunarmerkið Gyðju Collection og hannað fjöldann allan af vörum sem slógu í gegn bæði hérlendis sem og víða um heim á sínum tíma. Nú rekur Sigrún Lilja líkamsmeðferðarstofuna The House of Beauty sem hefur á stuttum tíma orðið vinsæll viðkomustaður á meðal Íslendinga sem vilja bæta líkamlega formið hvort sem það á við heilsu eða útlit.

„Ég opnaði The House of Beauty fyrir um tveimur og hálfu ári síðan. Við maðurinn minn keyptum litla stofu sem innihélt nokkur tæki með líkamsmeðferðum sem ég nýtti reglulega sjálf með góðum árangri. Þáverandi eigendur leituðu til mín eftir aðstoð við að selja stofuna. Eftir að hafa rennt yfir tölurnar og reksturinn sagði ég við manninn minn, „þetta er málið, ég veit að þetta er eitthvað sem ég gæti tekið áfram og gert að alvöru líkamsmeðferðarstofu,“ segir Sigrún og heldur áfram. „Mín sterka hlið er sköpun og markaðsetning og ég vissi að þessar líkamsmeðferðir eru einar sinnar tegundar á landinu og gríðarlega öflugar enda stundaði ég þær sjálf og hafði gjörsamlega fallið fyrir þeim. Á þessum tímapunkti vorum við hjónin að jafna okkur eftir röð áfalla og ég á nokkurra ára veikindum. Við þurftum að byrja lífið nánast upp á nýtt og ákváðum því að stökkva út í djúpu laugina og slá til,“ segir Sigrún.

„Ég gerði strax töluverðar breytingar á áherslum og rekstri og breytti nafninu, Líkamsmeðferðarstofan The House of Beauty fæddist svo í maí 2018. Ég bætti strax við úrvalið af meðferðum m.a. nýrri meðferð, Totally Laser Lipo, sem ég hafði fylgst með erlendis og séð gríðarlegan árangur af. Einnig bættum við brúnkuklefanum Mystic Tan við sem er með sjálfvirkri brúnkusprautun.“

Fljótlega kom í ljós að húsnæðið var of lítið og segir Sigrún biðlista hafa skapast þrátt fyrir að boðið sé upp á rúman opnunartíma alla virka daga og einnig um helgar.

„Við erum með opið frá morgni og til klukkan 22 og stundum 23 á kvöldin á virkum dögum og flesta daga um helgar líka en samt var 4 vikna bið í meðferðir hjá okkur. Því hófumst við handa við að stækka stofuna og notuðum meðal annars tímann vel í Covid lokunum til þess.

Maðurinn minn er ótrúlega handlaginn og hefur gert þetta nánast allt sjálfur. Ég pantaði eiginlega allt að utan s.s. ljósin, húsgögn, veg fóður og flísar, til að gera stofuna algjörlega eftir mínu höfði. Enda er hún örðuvísi en allt sem sést hefur hér á landi áður. Það eru kristalsjós í hverju horni og heilu veggirnir skreyttir með speglaflísum sem ég lét sérframleiða fyrir okkur eftir teikningum sem ég sendi þeim. Ég vildi hafa þetta hlýlegt glamúrlúkk og ég held að það hafi bara tekist ágætlega upp“ Segir Sigrún stolt af árangrinum. „Tækjafjöldi stofunnar hefur tvöfaldast og tækin nánast öll endurnýjuð frá þessum fyrstu sem við fengum með kaupunum í upphafi og því er þetta orðið allt önnur stofa en þessi sem við byrjuðum með fyrir rúmum tveimur árum.“ Segir Sigrún Lilja. Í dag starfa sex meðferðaraðilar hjá The House of Beauty fyrir utan Sigrúnu sem sér um utanumhald, rekstur og markaðsetningu.

Undrameðferðin sem hjálpar mörgum gigtarsjúklingum

„Ein af okkar allra vinsælustu meðferðum er án efa Lipomassage Silkligth. Þetta er ein öflugasta sogæðameðferð sem þú kemst í. Fyrir utan að hafa gríðarlega öflug áhrif á mótun líkama, appelsínuhúð, bjúgsöfnun og staðbundna fitu þá er þetta meðferðin sem mjög margir kjósa að koma í til að halda niðri verkjum t.d. vegna gigtar eða stoðkerfisvandamála,“ útskýrir Sigrún.

„Við fáum marga gigtarsjúklinga til okkar vikulega sem ná að halda niðri verkjum með því að koma í þessa meðferð og sumir geta jafnvel minnkað lyf á móti sem er auðvitað alltaf markmiðið. Lipomassage meðferðin bætir blóðflæði og dregur úr bólgum og bjúg. Það skemmtilegasta í þessu öllu saman er að sjá þegar fólk nær bata í heilsunni. Eftir að hafa sjálf misst heilsuna og þurft að berjast fyrir að ná henni aftur þá geri ég mér grein fyrir hversu verðmæt heilsan okkar er. Það er því eitt af þessu sem ég brenn fyrir í dag, að leggja mitt af mörkum við að aðstoða fólk við að byggja upp heilsu og þessi meðferð er þar gríðarlega öflugt tæki enda telja jákvæðar reynslusögur í dag örugglega hundruðum,“ segir Sigrún Lilja.

„Ég heyrði af silkinu (Lipomassage Silkligth) hjá The House of Beauty og að meðferðin gæti aðstoðað við verki og losað um bólgur og bjúg því ég var sárkvalin alla daga út af gigt og Lúpus. Ég var á sterkum lyfjum sem heita Gabapentin dagsdagslega til að meika daginn.

Ég fór upphaflega í silkið 1x í viku og fann strax hvað það gerði mér gott. Bjúgurinn og bólgurnar minnkuðu og verkirnir fóru smám saman að hverfa. Ég jók þá silkið uppí 2x-3x í viku og þá fór mér að líða miklu betur.

Ég gat svo hætt á lyfjunum sem ég hafði áður ekki getað farið í gegnum daginn án í september rúmum mánuði eftir að ég byrjaði í silkinu.“

Sigríður Lilja Magnúsdóttir

Áhrifin jafnast á við marga nuddtíma

„Það eru 10 ár síðan ég var greind með vefjagigt. Hreyfing og rétt mataræði eru helstu ráðin til að ná bata við henni. Það er þó flókið að stunda hreyfingu þegar líkaminn er undirlagður af verkjum. Þau er kraftaverki líkast, áhrifin eftir Lipomassage Silkligth.

Jafnast á við marga tíma af nuddi og húðin verður þar að auki silkimjúk og slétt.

Vegna góðra áhrifa af Lipomassage meðferðinni, fór ég að mæta sífellt oftar í ræktina.

Ég gat það, því verkirnir voru orðnir svo miklu minni.

Ég átti pantaða aðgerð þar sem laga átti örið og fitusjúga af mjaðmakömbum.

Þegar ég mætti til læknisins í viðtal fyrir aðgerð kom í ljós að aðgerðin var óþörf. Stelpunum í THOB hafði tekist að laga þetta án nokkurrar aðgerðar eða inngrips! Aðgerðin var því afpöntuð!

Ef fólk aðeins vissi um örlítið brot af því sem stofan getur hjálpað þér með....

Það er einnig tilhlökkun að koma inn í yndislegt andúmsloftið, þar sem allar konurnar taka vel á móti þér með nærgætni, hvatningu og hrósi.“

Sú sem sendi þessi fallegu orð kýs að láta nafn síns ekki getið.

„ Í hvert skipti sem ný árangurssaga dettur inn þá fyllist maður gleði og þakklæti. Þakklæti fyrir að geta boðið fólki upp á eitthvað sem raunverulega hjálpar einstaklingnum og gleði yfir að sjá ánægjuna sem skín úr andliti viðkomandi. Nýjasta árangurssagan er t.d. kona sem kláraði 10 vikna meðferðarpakka nú í janúar. Hún tók meðferðarpakkann í einum rykk en að vísu með Covid lokunarpásu í 6 vikur og náði gríðarlega flottum árangri. Hún tapaði 70,5 sm í heildina og þar af 16,5 sm í mittinu. Að auki missti hún 15 kg sem er góður bónus, en markmiðið okkar er aldrei ákveðinn þyngdarmissir heldur sjáanlegur árangur. Þess vegna bjóðum við öllum okkar viðskiptavinum upp á „fyrir og eftir“ myndir til að sjá árangurinn með berum augum,“ segir Sigrún Lilja.













Ein af meðferðum The House of Beauty nefnist Velashape, en það er meðferð sem er vel þekkt erlendis og þá kannski sérstaklega fyrir að vera lofuð af mörgum stórstjörnum.

„Meðferðin, sem þykir ein sú öflugasta sem völ er á til að vinna á staðbundinni fitu, þétta slappa húð og móta líkamann er ein helsta meðferðin sem Victoria Secret módelin nota áður en þær fara á svið í hinni árlegu tískusýningu undirfatarisans sem sjónvarpað er um heim allan til að ná húðinni eins lýtalausri og hægt er. Að auki hafa Khloé Kardashian og Kim Kardashian báðar lofað meðferðina í hásterkt og sýnt frá því í þáttunum Keeping up with the Kardashians þegar þær fara í meðferðina. Íslensku áhrifavaldarnir láta ekki sitt eftir liggja en þær Þórunn Antonía, Bára Bjútí og Tinna Alavis hafa allar stundað meðferðirnar hjá The House of Beauty og lofað þær í hástert,“ segir Sigrún Lilja.

„Það vinsælasta hjá okkur eru svokallaðir „makeover“ pakkar þar sem viðkomandi mætir í valdar meðferðir nokkrum sinnum í viku í nokkrar vikur með ákveðnu markmiði í huga. T.d. erum við með Húð og styrkingar makeover, Húð og grenningar makeover, Heilsueflingu og Tummy tuck sem dæmi,“ Segir Sigrún og bætir við „Núna eftir allar Covid lokanir og öllu sem því fylgdi þráir fólk að koma heilsunni og forminu í lag og því fórum við í loftið með svokallaða Nýársáskorun sem ber nafnið Nýtt upphaf og hægt er að skrá sig til leiks til 31. janúar n.k.

Þar er hægt að velja um 5 mismunandi nýárs „makeover“ pakka sem eru á einstökum kjörum og alla pakkana er hægt að velja um lengd, 3, 6, 9 eða 12 vikur, allt eftir markmiðum viðkomandi.

Fyrir þá sem vita ekki hvaða meðferðir eða pakkar henta þá bjóðum við upp á fría mælingu og ráðgjöf hjá meðferðaraðila sem við bendum fólki á að sé besta skrefið til að byrja. Það er án allra skuldbindinga en þarna er hægt að fara yfir markmið viðkomandi og ráðleggja með hvaða meðferðir henta til að ná því.“ Segir Sigrún og heldur áfram „Árangur er alltaf persónubundinn og er samstarfsverkefni meðferðaraðila og viðskiptavinar. Við gefum tækin og tólin, gefum góð ráð en svo er það á ábyrgð viðkomandi að fara eftir leiðbeiningum til að aðstoða við útkomu meðferðanna.“

„Við gerum enga sérstaka kröfu um hreyfingu eða mataræði enda eru þeir sem koma til okkar eins misjafnir og þeir eru margir. Sumir geta einfaldlega ekki hreyft sig og þurfa því aðstoð okkar til að byggja líkamann upp. En við gefum góð ráð hvað varðar t.d. vatnsdrykkju, gufu, góða næringu og ýmis önnur trikk til að bæta við heilsuna og hjálpa líkamanum til að hámarka árangur hvers og eins. Svo hvetjum við viðskiptavini til dáða í ferlinu og það hefur alltaf jákvæð áhrif líka,“ Segir Sigrún.

„Nei er stutta svarið. Þumalputta reglan er sú að "þinn árangur er okkar markmið!" Ef tilskilinn árangur næst ekki fljótlega eftir að prógramm hefst þá er mikilvægt að láta meðferðaraðila vita svo hægt sé að gera breytingar á prógrammi viðkomandi, því við erum eins misjöfn og við erum mörg og líkami okkar bregst mismunandi við. Því er mikilvægt að grípa inn í og gera breytingar á meðferðarprógrammi ef þörf krefur og þannig höfum við verið að ná góðum árangri. Fókusinn hjá okkur er ekki að viðskiptavinir missi ákveðinn fjölda kílóa heldur aðstoðum við viðskiptavini að vinna á staðbundnum breytingum á fitusöfnun, slappri húð, bjúg, bólgum, slitum og ýmsu öðru. Við fókusum frekar á að árangur sjáist með berum augum og á myndum heldur en að missa ákveðinn fjölda kílóa. Þó er það oft jákvæð aukaverkun að missa þyngd í meðferðarprógrammi hjá okkur, én það er persónubundið. Meðferðirnar henta heldur ekki þeim sem eru ekki tilbúnir til að leggja sitt af mörkum og axla ábyrgð á eigin árangri. Árangur byggist á samstarfi meðferða, meðferðaraðila og viðskiptavinar. Við getum ekki ábyrgst það sem hver og einn gerir heima hjá sér,“ segir Sigrún Lilja.