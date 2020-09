Bandaríski söngvarinn Ronald „Khalis“ Bell, einn af stofnendum sveitarinnar Kool & The Gang er látinn, 68 ára að aldri.

Bell andaðist á heimili sínu á Bandarísku jómfrúaeyjum í gær með konu sinni sér við hlið, að því er erlendir fjölmiðlar hafa eftir útgefanda Bell, Sujata Murthy. Ekki liggur fyrir um orsök andlátsins.

Kool & The Gang byrjaði sem djasssveit á sjöunda áratugnum en þróaðist í þá átt að spila blöndu af djassi, fönki, R&B og poppi og varð að lokum ein af stærstu og vinsælustu sveitum heims á áttunda áratugnum.

Sveitinn vann meðal annars til Grammy-verðlauna árið 1978 fyrir aðkomu sína að tónlistinni við kvikmyndina Saturday Night Fever, sem jafnframt er ein mest selda plata sögunnar.

Bell samdi og útsetti nokkra af helstu smellum sveitarinnar – lög eins og Celebration, Cherish, Ladies Night, Get Down On It, Jungle Boogie og Summer Madness. Sveitin gaf í heildina út 23 plötur.

Bell lætur eftir sig eiginkonu og tíu börn.