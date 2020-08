Steve Bannon ákærður fyrir fjárdrátt

Steve Bannon, fyrrverandi stjórnmálaráðgjafi Donalds Trump Bandaríkjaforseta hefur ásamt fleirum verið ákærður fyrir fjárdrátt.

Sakskóknarar í New York ákæra Bannon og þrjá til viðbótar fyrir að hafa dregið sér hundruð þúsunda dala með netfjáröfluninni „Við reisum múrinn“ (e. „We Build the Wall“). Var það verið að safna fé fyrir þann múr sem Trump vildi og vill enn reisa á landamærum Bandaríkjanna og Mexíkó. Tókst þeim að safna alls 25 milljónum dala.

Hinn 66 ára Bannon var skipaður stjórnmálaráðgjafi Trump í upphafi forsetatíðar hans í janúar 2017 en var rekinn í ágúst sama ár.

Bannon aðstoðaði Trump í kosningabaráttu sinni 2016, en hafði þá lengi starfað fyrir áróðurssíðuna Breitbart News.

Hann var um tíma einn af æðstu ráðgjöfum Trump í Hvíta húsinu. Eftir að hann var rekinn frá Hvíta húsinu sneri hann aftur til Breitbart News en hætti þar í janúar 2018.