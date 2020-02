Er Gylfi Þór að renna út á tíma hjá Everton?

Gylfi Þór Sigurðsson, dýrasti leikmaður enska knattspyrnufélagsins Everton frá upphafi og einn besti leikmaður Íslands allra tíma virðist ekki eiga sjö dagana sæla hjá enska félaginu þessa dagana.



Greg O‘Keefe hjá The Athletic veltir því fyrir sér hvort tími Gylfa Þórs hjá félaginu sé í þann mund að ljúka.

Gylfi Sigurdsson is much better than his performances have suggested at times this season, but are his chances of being part of #Everton's midfield next season dwindling anyway?



Looked at the debate here #EFC https://t.co/90gvvA0qyi