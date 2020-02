Gylfi Þór Sigurðsson átti fínan leik fyrir Everton í gær er Everton tapaði 3-2 fyrir Arsenal í 27. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í gær.



Everton komst yfir á innan við mínútu er Dominic Calvert-Lewin skoraði. Markið kom eftir hættulega aukaspyrnu Gylfa inn á teiginn.



Arsenal jafnaði með marki Eddie Nketiah og Pierre-Emerick Aubameyang kom Arsenal yfir. Eftir misheppnað skot Gylfa jafnaði Richarlison metin á 45. mínútu.





