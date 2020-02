Skapari Glæstra vona látinn

Bandaríska sjónvarpskonan Loreley „Lee“ Phillip Bell sem skapaði sápuóperuna vinsælu Glæstar vonir (e. Bold and the Beautiful) ásamt eiginmanni sínum er látin, 91 árs að aldri.



Talskona Bell-Philipp framleiðslufyrirtækisins sem Bell stóð að ásamt eiginmanni sínum William J. Bell, greindi frá því að Bell hafi látist af náttúrulegum orsökum á heimili sínu þann 25.febrúar síðastliðinn.



Bell fæddist í Chicago í júní árið 1928 og hóf hún fjölmiðlaferil sinn í heimabænum en hún stýrði eigin spjallþætti frá 1953 til 1986. Þekktust var Bell fyrir starf sitt með áðurnefndum eiginmanni sínum en þau sköpuðu tvær vinsælar sápuóperur sem eru á meðal þeirra vinsælustu langlífustu.



Auk sápunnar Bold and the Beautiful sem hóf göngu sína 1987 voru Bell hjónin einnig að baki The Young and the Restless sem hefur verið í sýningu frá 1975.



William J. Bell lést árið 2005 en tveimur árum síðar hlaut hún heiðurs-Emmy verðlaun fyrir framlag sitt til sjónvarpsins.



Börn Bell eru þrjú og hafa þau öll starfað í kringum framleiðslu á Sápuóperunum the Young and the Restless og The Bold and the Beautiful.