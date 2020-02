„Manchester City vinnur vonlaust UEFA“

Afmælisbarn dagsins, Gary Neville, hefur enga trú á því að Manchester City fari í tveggja ára bann frá Meistaradeild Evrópu.



Neville hefur ekki mikið álit á FFP reglunum (Financial Fair Play) og segir að UEFA, Knattspyrnusamband Evrópu, séu „vonlaus samtök.“



„Ég er ekki sammála hugmyndinni um að Manchester City megi ekki eyða fjármunum eigendanna og mér hefur alltaf fundist FFP vera röng leið til að fara í þessum efnum,“ sagði Neville í Monday Night Football á Sky Sports í gær.



Neville telur að City muni sigra UEFA þegar málið fer fyrir dómstóla.



„Ég held að City muni vinna UEFA. Ég hef enga trú á UEFA. Það eru vonlaus samtök. Málið verður fast í kerfinu í einhvern tíma en City vinnur á endanum,“ sagði Neville.

"I think City will beat UEFA. I have no faith in them at all" @GNev2 on Manchester City's European ban



