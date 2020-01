Ole Gunnar Solskjær, stjóri Manchester United, er sagður vilja fá íþróttasálfræðing til starfa hjá félaginu.



Norðmaðurinn er áhyggjufullur yfir því hversu illa hefur gengið gegn smærri liðum deildarinnar og því vill hann hjálp utan frá.



Lærisveinar Solskjær hafa sýnt styrk sinn gegn Tottenham og Manchester United en jafntefli á heimavelli gegn smærri liðum hringir viðvörunarbjöllum.





Manchester United boss Ole Gunnar Solskjaer 'turns to sports psychologist to fix his side's mental block against smaller teams'#MUFChttps://t.co/Bht09B883H