Sjö léku sinn fyrsta landsleik í Kaliforníuferðinni

Íslenska karlalandsliðið í fótbolta byrjaði nýtt ár vel eða með tveimur 1-0 sigrum í æfingarleikjum á móti Kanada og El Salvador á dögunum en báðir leikirnir fóru fram í Kaliforníu.



Knattspyrnusamband Íslands segir frá því að sjö leikmenn hafi spilað sinn fyrsta landsleik í þessari ferð en það eru þeir Alfons Sampsted, Höskuldur Gunnlaugsson, Bjarni Mark Antonsson, Stefán Teitur Þórðarson, Daníel Leó Grétarsson, Oskar Tor Sverrisson og Ari Leifsson.



Bjarni Mark Antonsson og Oskar Tor Sverrisson gerðu gott betur en það en að spila bara fyrsta A-landsleikinn sinn því þeir höfðu aldrei spilað fyrir íslenskt landslið á ferlinum. Hinir fimm eiga allir leiki með yngri landsliðum Íslands.





Nokkrar myndir úr leik A landslið karla við El Salvador. Leikið á heimavelli LA Galaxy í Kaliforníu. A few pics from the 1-0 friendly win vs El Salvador, played in the USA.#fyririsland pic.twitter.com/iEdDrgc69a