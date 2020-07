Brot úr heimsókn Zac Efrons til Íslands

Á dögunum fóru nýir þættir með leikaranum Zac Efron í loftið á Netflix.

Þættirnir bera nafnið Down to Earth with Zac Efron en þar ferðast hann um heiminn með Darin Olien og reyna þeir að finna út hvar og hvernig best sé að lifa heilsusamlegu lífi.

Þættirnir voru að hluta til teknir upp hér á landi en í gær gaf Netflix út brot úr þætti Efrons þar sem hann heimsækir Ísland.

Leikarinn var hér á landi árið 2018 í tökum þar sem hann hélt meðal annars upp á afmælið sitt.

Í brotinu sem Netflix birtir má sjá Darin og Zac skoða sig um á Reykjanesi þar sem þeir skoða sig um við flekaskilin milli Evrópu og Norður-Ameríku.