Leikstjórinn Joel Schumacher er allur

Bandaríski leikstjórinn Joel Schumacher, sem meðal annars leikstýrði tveimur kvikmyndum um Leðurblökumanninn, lést í morgun. Hann hafði glímt við krabbamein í um ár og var 80 ára.

Schumacher leikstýrði fjölda mynda á ferli sínum, en sú fyrsta bar nafnið The Incredible Shrinking Woman og kom út árið 1981. Meðal annarra mynda sem hann leikstýrði voru The Lost Boys, St. Elmo‘s Fire og Falling Down. Alls leikstýrði Schumacher 23 kvikmyndum í fullri lengd á ferlinum.

Meðal þekktustu kvikmynda leikstjórans eru tvær myndir um Leðurblökumanninn (e. Batman). Sú fyrri, Batman Forever, kom út árið 1995. Myndin þénaði meira en 300 milljónir dollara á heimsvísu. Seinni Batman-mynd Schumachers, Batman and Robin, kom út árið 1997.