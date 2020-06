Breska söngkonan Vera Lynn er látin, 103 ára að aldri. Frá þessu greinir Sky News.

Lynn skaust upp á stjörnuhimininn þegar hún tróð upp fyrir breska hermenn á tímum seinni heimsstyrjaldarinnar.

Árið 2009 varð Lynn elsti listamaðurinn til að ná efsta sæti breska listans þegar safnplatan We’ll Meet Again kom út, en hún var þá 92 ára gömul.

Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands, minnist Lynn á Twitter þar sem hann segir að tónlist hennar verði leikin í dag.

Lynn rataði í fréttirnar í apríl síðastliðinn þegar Elísabet Bretadrottning fór með línur út lagi Lynn, We‘ll Meet Again, í ræðu sinni til þjóðarinnar vegna heimsfaraldurs kórónuveirunnar.

We'll meet again,



Don't know where,



Don't know when



But I know we'll meet again some sunny day