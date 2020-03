Sprittið búið og skólanum lokað í tvær vikur vegna veirunnar

Íslenskur háskólanemi í San Fransisco í Kaliforníu býr sig nú undir tvær „skrýtnar“ vikur eftir að hefðbundnu skólahaldi var aflýst vegna kórónuveirunnar. Hann lýsir því að spritt sé uppurið í borginni en segir fólk þó almennt halda ró sinni. Áhrifa kórónuveirunnar gætir víða í Bandaríkjunum og smitum fjölgar hratt.

804 tilfelli kórónuveirunnar hafa verið staðfest í Bandaríkjunum frá og með deginum í dag, samkvæmt tölum frá John Hopkins-sjúkrahúsinu í Maryland-ríki. Þá eru 29 látnir af völdum veirunnar í Bandaríkjunum, þar af 24 í Washington. Tvö dauðsföll af völdum veirunnar eru skráð í Kaliforníu en neyðarástandi var lýst yfir í ríkinu í síðustu viku, í kjölfar fyrsta andlátsins.

Þannig hefur verið gripið til nokkuð víðtækra varúðarráðstafana í Kaliforníu vegna veirunnar, nú síðast í gær þegar nokkrir af helstu háskólum ríkisins aflýstu hefðbundnu skólastarfi og færðu það yfir á netið. Á meðal umræddra skóla eru UC Berkely, UC San Diego, ríkisháskólarnir í San Francisco og San Jose, auk Santa Clara-háskólans. Ráðstafanirnar hafa þannig áhrif á þúsundir háskólanema í ríkinu.

Edvard spilar fótbolta með liði skólans. Æfingar munu fara fram næstu tvær vikurnar þrátt fyrir varúðarráðstafanir skólayfirvalda en leikir verða haldnir án áhorfenda. Aðsend

Allir með grímur og sprittið búið

Þar á meðal er Íslendingurinn Edvard Dagur Edvardsson sem stundar nám í vefhönnun og nýmiðlun við Academy of Art-háskólann í miðborg San Fransisco.

Edvard segir í samtali við Vísi að allar kennslustundir í skólanum næstu tvær vikurnar hafi verið færðar yfir á netið, skólabyggingum lokað og nemendur hvattir til að forðast fjölmenn mannamót. Edvard spilar jafnframt knattspyrnu með liði skólans en leikir liðsins næstu tvær vikur munu fara fram án áhorfenda. Hann veit þó ekki til þess að kórónuveirusmit hafi verið staðfest í skólanum.

„Maður upplifir ekkert eitthvað „panic“ í borginni. Ég held þetta séu bara varúðarráðstafanir vegna útbreiðslu veirunnar,“ segir Edvard.

Edvard ásamt vinum sínum í San Fransisco. Aðsend

„Það skapaðist skrýtin stemning í gær þegar öllum var tilkynnt að það væri allt í einu komin tveggja vikna pása, allt farið á netið og skólabyggingum lokað. Það eru flestir með grímur. Sprittið er búið í öllum apótekum og búðum. Ég hef ekki séð það sjálfur en það voru einhverjir að tala um að fólk væri að birgja sig upp af mat í búðum, þannig að það er ekki allt til sem mann vantar. Þetta verða svolítið skrýtnar næstu tvær vikur. Þannig að maður verður bara að bíða og sjá hvað gerist.“

Áhrifa veirunnar hefur, líkt og áður segir, gætt víða í landinu. Nú síðast var þjóðvarðlið New York-ríkis kallað til í dag til að stemma stigu við útbreiðslu veirunnar í ríkinu. Borgin New Rochelle, sem stendur í grennd við New York-borg, hefur verið sett í hálfgerða einangrun vegna mikils fjölda smita sem þar hefur greinst.

Þá tóku helstu hlutabréfavísitölur í Bandaríkjunum við sér í morgun eftir mestu lækkun sem sést hefur frá því í fjármálahruninu árið 2008 í gær. Donald Trump Bandaríkjaforseti boðaði í gær ýmsar aðgerðir til að draga úr efnahagslegum áhrifum kórónuveirunnar sem breiðist nú um heiminn.