Hansi Flick stýrir Bayern út leiktíðina

Bayern München hefur staðfest það að Hansi Flick muni stýra liðinu út leiktíðina.



Bæjarar létu Niko Kovac fara eftir 5-1 tap gegn Eintracht Frankfurt í byrjun nóvember en þá var tilkynnt að Hansi myndi stýra liðinu fram að jólum.



Eftir átta sigra í tíu leikjum sem bráðabirgðarstjóri hefur Hansi fengið traustið út leiktíðina en Bæjarar eru í 3. sæti deildarinnar, fjórum stgum á eftir toppliði Leipzig.





Hansi #Flick will remain in charge until the end of the season. #MiaSanMia pic.twitter.com/Xxov09ujFi