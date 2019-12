Kúrekanir frá Dallas fóru langt með að klúðra endanlega tímabilinu sínu

Það stefnir í að Dallas Cowboys verði ekki með í úrslitakeppni NFL-deildarinnar í ár eftir tap í gríðarlega mikilvægum leik á móti Philadelphia Eagles í gær. Baltimore Ravens hélt sigurgöngu sinni áfram sem og lið Kansas City Chiefs.



Dallas Cowboys hefði tryggt sér sæti í úrslitakeppninni með sigri á Eagles en nú er Philadelphia Eagles komið í lykilstöðu þar sem sigur á New York Giants á sunnudaginn mun tryggja Philadelphia liðinu sæti í úrslitakeppninni á kostnað Dallas Cowboys.



Philadelphia Eagles vann 17-9 sigur á Dallas Cowboys en þau berjast um sæti í Austurriðli Þjóðardeildarinnar þar sem þarf mun minna til að komast í úrslitakeppnina en í hinum riðlum NFL-deildarinnar.







Dallas Cowboys komst lítið áleiðis á móti sterkri vörn Eagles en Kúrekarnir hafa lent hvað eftir annað í vandræðum með betri lið deildarinnar en vinna síðan stórsigra inn á milli. Það er mikið látið með og fjallað um þetta lið. Það má búast við því að það verði hraunað vel yfir þjálfarann Jason Garrett og Dallas liðið í íþróttaþáttum vikunnar í Bandaríkjunum.



Philadelphia Eagles er nú með átta sigra og sjö töp en Dallas Cowboys er með sjö sigra og átta töp. Dallas burstaði fyrri leikinn (37–10) og er því enn betri innbyrðis stöðu.



Dallas þarf því að treysta á það að Philadelphia Eagles tapi lokaleiknum á móti New York Giants á sama tíma og Kúrekarnir vinna sinn leik sem er á heimavelli á móti Washington Redskins.









Baltimore Ravens vann sinn ellefta leik í röð og tryggði sér um leið frí í fyrst umferð úrslitakeppninnar. Ravens liðið vann 31-15 sigur á Cleveland Browns og verður því á heimavelli fram að Super Bowl leiknum komist liðið svo langt.



Kansas City Chiefs vann sinn fimmta leik í röð, nú 26-3 sigur á Chicago Bears, en Patrick Mahomes og félagar eiga því enn möguleika á að taka annað sætið af New England Patriots. Annað sætið gefur liði frí í fyrstu umferð úrslitakeppninnar alveg eins og það fyrsta.



Það verður líka spilað upp á efstu sætin í Þjóðardeildinni í lokaumferðinni. New Orleans Saints og San Francisco 49ers eru bæði með tóplf sigra en Green Bay Packers og Seattle Seahawks hafa bæði unnið ellefu leiki. Green Bay Packers getur unnið sinn tólfta leik á móti Minnesota Vikings í nótt.









Úrslitin í NFL-deildinni í gær og nótt:

Chicago Bears - Kansas City Chiefs 3-26

Philadelphia Eagles - Dallas Cowboys 17-9

Seattle Seahawks - Arizona Cardinals 13-27

Denver Broncos - Detroit Lions 27-17

Los Angeles Chargers - Oakland Raiders 17-24

Atlanta Falcons - Jacksonville Jaguars 24-12

Cleveland Browns - Baltimore Ravens 15-31

Indianapolis Colts - Carolina Panthers 38-6

Miami Dolphins - Cincinnati Bengals 38-35 (35-35)

New York Jets - Pittsburgh Steelers 16-10

Tennessee Titans - New Orleans Saints 28-38

Washington Redskins - New York Giants 35-41 (35-35)

San Francisco 49ers - Los Angeles Rams 34-31





Staðan í deildunum tveimur:





Ameríkudeildin - staðan



Austurriðill

New England Patriots 12-3

Buffalo Bills 10-5

New York Jets 6-9

Miami Dolphins 4-11



Norðurriðill

Baltimore Ravens 13-2

Pittsburgh Steelers 8-7

Cleveland Browns 6-9

Cincinnati Bengals 1-14



Suðurriðill

Houston Texans 10-5

Tennessee Titans 8-7

Indianapolis Colts 7-8

Jacksonville Jaguars 5-10



Vesturriðill

Kansas City Chiefs 11-4

Oakland Raiders 7-8

Denver Broncos 6-9

Los Angeles Chargers 5-10



Þjóðardeildin - staðan



Austurriðill

Philadelphia Eagles 8-7

Dallas Cowboys 7-8

New York Giants 4-11

Washington Redskins 3-12



Norðurriðill

Green Bay Packers 11-3

Minnesota Vikings 10-4

Chicago Bears 7-8

Detroit Lions 3-11



Suðurriðill

New Orleans Saints 12-3

Tampa Bay Buccaneers 7-8

Atlanta Falcons 6-9

Carolina Panthers 5-10



Vesturriðill

Seattle Seahawks 12-3

San Francisco 49ers 11-4

Los Angeles Rams 8-7

Arizona Cardinals 5-9