Lugu því að Man. City fengi Ødegaard á láni

Real Sociedad sendi frá sér tilkynningu í dag þess efnis að félagið hefði lánað Norðmanninn Martin Ødegaard til Manchester City til loka tímabilsins.



Í tilkynningunni kemur fram að Sociedad hafi verið tilneytt til að taka þessa ákvörðun til að forðast spurningar um Ødegaard næstu sex mánuðina.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT: Agreement with @ManCity over the loan of @Martinio98 #AurreraReala https://t.co/6AJrVNfOic