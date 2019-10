Trump lýsir yfir stríði við þingið

Ríkisstjórn Donald Trump ætlar ekki á nokkurn hátt að starfa með þingmönnum fulltrúadeildar Bandaríkjaþings og lögmaður forsetans segir ákæruferlið gegn forsetanum vera ólögmætt. Enginn starfsmaður ríkisstjórnarinnar muni svara spurningum þingmanna og engin skjöl verði afhent. Útlit er fyrir stjónarskrárkrísu og fjölmiðlar ytra segja bréfið til jafns við stríðsyfirlýsingu til þingsins.



Demókratar eru að rannsaka Trump fyrir embættisbrot vegna símtals hans við Volodymir Zelensky, forseta Úkraínu, þar sem hann þrýsti á Zelensky að rannsaka Joe Biden, pólitískan andstæðing sinn. Biden þykir líklegastur til að hljóta tilnefningu Demókrataflokksins til forsetakosninganna 2020 og auk Úkraínu hefur Trump einnig kallað eftir því að yfirvöld Kína rannsaki fjölskyldu Biden.



Samkvæmt lögum Bandaríkjanna er ólöglegt að þiggja hjálp erlends ríkis í kosningabaráttu.



Pat Cipollone, yfirlögmaður Hvíta hússins, hefur sent bréf til forsvarsmanna Demókrataflokksins fyrir hönd Trump þar sem hann segir rannsókn þingmanna á mögulegum embættisbrotum Trump meðal annars vera gegn stjórnarskrá Bandaríkjanna og ósanngjarna. Bréfið inniheldur fjölmarga innihaldslausa sleggjudóma um rannsókn Demókrata og sannleikurinn er afbakaður víða í því.



Cipollone segir þar að auki að með rannsókninni sé verið að brjóta á réttindum forsetans. Hann segir markmið rannsóknar Demókrata vera að snúa við sigri Trump í forsetakosningunum 2016.



Fyrr í dag kom Trump í veg fyrir að sendiherra Bandaríkjanna gagnvart Evrópusambandinu svaraði spurningum þingmanna. Gordon D. Sondland, auðugur hótelrekandi og fjárhagslegur bakhjarl Repúblikanaflokksins sem varð sendiherra Bandaríkjastjórnar gagnvart Evrópusambandinu, átti að koma fyrir nefnd fulltrúadeildar Bandaríkjaþings til að bera vitni í rannsókn á mögulegum embættisbrotum Trump í morgun.



Demókratar, sem fara með meirihluta í fulltrúadeildinni, hafa ítrekað sagt að reyni Hvíta húsið að leggja stein í götu rannsóknarinnar jafngildi það því að það hindri framgang hennar, nokkuð sem gæti verið sérstök ástæða til að kæra Trump fyrir embættisbrot.



Þingmaðurinn Adam Schiff sagði í dag að það að Sondland hafi verið meinað að mæta á fund þingmanna væri í raun sterk vísbending um hindrun ríkisstjórnar Trump á stjórnarskrárbundnu hlutverki þingsins, sem eigi að standa jafnfætis framkvæmdavaldinu. Í dag stóð til að stefna sendiherranum en óljóst er hvaða áhrif bréf Cipollone mun hafa á þau áform.



New York Times segir ráðgjafa og lögmenn Trump hafa varið síðustu dögum í að skoða það hvernig best sé að verjast rannsókn þingmanna og bréf Cipollone gefi til kynna að þeir eigi betri líkur á að verjast kæru með því að hindra aðgang þingmanna að gögnum. Fjölmiðillinn hefur þó heimildir fyrir því að þingmenn Repúblikanaflokksins hafi ráðlagt Trump að leyfa vitnum að svara spurningum þingmanna í stað þess að gefa Demókrötum færi á því að halda fram að Hvíta húsið sé að hindra störf þingsins.