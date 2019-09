Gareth Bale allt í öllu í jafntefli Real gegn „Gula kafbátnum“

Villareal og Real Madrid gerðu 2-2 jafntefli í spænska boltanum í kvöld en Gareth Bale var allt í öllu í Madrídarliðinu í leiknum.



Gerard Moreno skoraði fyrsta mark leiksins fyrir Villareal á 12. mínútu en Gareth Bale jafnaði metin skömmu fyrir hlé.





Gareth Bale has scored his first La Liga goal in 169 days. He always loved facing Villarreal away. pic.twitter.com/Xd7PiigaJf

Gareth Bale has now scored as many goals for Real Madrid across all competitions as Ronaldo Luís Nazário de Lima.



104 not out. pic.twitter.com/uGqh9x8B2h