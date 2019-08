Rooney endaði á forsíðu The Sun og var allt annað en sáttur

Wayne Rooney var á forsíðu enska götublaðsins The Sun í gær en þar kom fram að hann hafði fengið heimsókn frá konu á hótel DC United í Vancouver.



Í frétt The Sun kom fram að Rooney hefði hitt konu á hóteli í Vancouver þar sem DC United hefði verið að undirbúa sig fyrir komandi leik í MLS-deildinni.



Mynd náðist af Rooney og konunni umræddu fyrir framan lyftu á hótelinu en í fréttinni segir að kona Rooney, Coleen Rooney, hafi verið allt annað en sátt og lesið yfir Rooney pistilinn.





'Coleen will forgive 'silly fool' Wayne Rooney again after he was pictured getting into lift with club girl' https://t.co/LkYLfyygA7