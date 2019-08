Streisand og Grande sungu saman diskó klassík

Ariana Grande, söngkona, steig á svið með Barbru Streisand á þriðjudagskvöld á tónleikum hjá Streisand og tóku þær saman lagið.



Þær fluttu lagið No More Tears (Enough is Enough) lag Streisand og Donnu Summer. Grande og Streisand klæddust báðar svörtu og sungu diskó lagið af innlifun.



hello shaking and crying. thank u @BarbraStreisand. don’t have words yet goodbye.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) August 7, 2019

Eftir að þær luku flutningnum knúsuðust þær og Grande sagðist ætla fara og leggjast út af.Á Twitter lýsti Grande upplifun sinni og sagði: „Halló, ég skelf og græt. Takk @BarbraStreisand. Ég er orðlaus, bless.“Streisand þakkaði Grande sömuleiðis á samfélagsmiðlum og sagði „leyndarmálinu nú vera uppljóstrað.“