Kemst varla í leikmannahóp Manchester United en gæti samið við Barcelona

Ítalski varnarmaðurinn, Darmian, gæti verið á leið frá Manchester United en ESPN greinir frá því að spænska stórliðið hafi áhuga á Darmian.



Darmian spilaði ekki nema sjö leiki í ensku úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð og var oft á tíðum ekki í leikmannahópi United en nú gæti hann verið á leið til spænsku meistaranna.





[ESPN FC via @adriandelmonte] | Barcelona consider surprise move for Matteo Darmian! Player very likely to leave Manchester United this summer. pic.twitter.com/ma2h8EH8jo