Kúrekalagið sívinsæla slær met Billboard-listans

Kúrekalagið vinsæla, Old Town Road með rapparanum Lil Nas X og kántrísöngvaranum Billy Ray Cyrus, hefur slegið met með veru sinni á toppi lista Billboard yfir vinsælustu smáskífurnar (e. single), en lagið hefur nú varið 17 vikum á toppi listans, lengur en nokkur önnur smáskífa.



Old Town Road var fyrst gefið út í desember 2018. Til marks um vinsældir þess, sem virðast hreinlega vera óendanlegar, hefur laginu verið streymt hátt í 73 milljón sinnum og hlaðið niður 46 þúsund sinnum á síðustu sjö dögum.



Lil Nas X hefur gefið lagið út í nokkrum endurútsetningum (e. remix) en allar teljast útgáfurnar nógu líkar þeirri upprunalegu til þess að spilanir þeirra teljist inn á upprunalegu smáskífuna.



Lagið er nú búið að slá fyrra metið, sem var 16 vikur. Tvö lög hafa náð þeim árangri að verja svo löngum tíma á toppi Billboard-listans í flokki smáskífa. En það eru lögin Despacito með Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber (2017), og One Sweet Day með Mariah Carey og Boyz II Men (1995).