Wan-Bissaka á leið í læknisskoðun hjá United í vikunni

Aaron Wan-Bissaka, bakvörður Crystal Palace, mun gangast undir læknisskoðun hjá Manchester United í vikunni en enskir fjölmiðlar greina frá þessu í morgun.



Talið er að United kaupi unga enska landsliðsmanninn á 55 milljónir punda en hann hefur spilað með Crystal Palace frá unga aldri.



Wan-Bissaka spilaði með enska U21-árs landsliðinu á EM í sumar en þeir eru úr leik eftir tvo leiki í riðlinum. Síðasti leikurinn í mótinu er í kvöld og eftir það snýr Bissaka til Englands þar sem hann gengst undir læknisskoðun hjá United.





