Céline Dion fór algjörlega á kostum í Carpool Karaoke

Kanadíska söngkonan Céline Dion lék á alls oddi í nýjasta þættinum af Carpool Karaoke með breska spjallþáttastjórnandanum James Corden. Þar kom í ljós að lagasafn hennar nær einhvern veginn yfir allar stundir lífsins.



Hún hlóð í It´s All Coming Back to Me Now, Because You Loved Me, The Power of Love og að sjálfsögðu Titanic-lagið My Heart Will Og On. Já, og foreldrar ungra barna geta líka glaðst yfir því að hún tók Baby Shark með Corden.



Hægt er að fylgjast með þessu öllum saman í spilaranum hér fyrir neðan.