Halle Berry át kalkúnseistu frekar en að svara spurningu um erfiðan leikara

Leikkonan Halle Berry vildi frekar éta kalkúnseistu en að svara spurningu um hvaða leikara hún myndi aldrei vilja vinna með aftur. Þetta gerðist í þætti James Corden í gær þar sem hann, Berry og Anjelica Huston spurðu hvort annað erfiðra spurninga.



Í þessum leik, sem kallast „Spill your guts or fill your guts“ þurfa þátttakendur að borða mjög ógeðslegan mat, neiti þau að svara spurningum.



Berry sagði þó að það væru tveir leikarar sem hún myndi aldrei vilja vinna aftur með. Annar þeirra hefði farið í fangelsi og væri ekki frægur. Hinn væri þó gífurlega frægur. Hún vildi ekkert annað segja en að hann væri einnig lágvaxinn og át því kalkúnseista.