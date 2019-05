Johnson mælist vinsælastur

Boris Johnson, fyrrverandi utanríkisráðherra Bretlands og einn helsti baráttumaðurinn fyrir útgöngu Breta úr Evrópusambandinu, mælist með mest fylgi í nýrri könnun YouGov um mögulega arftaka Theresu May sem leiðtogi flokksins.



Alls sögðust 39 prósent aðspurðra helst vilja að Johnson tæki við af May. Dominic Raab, fyrrverandi ráðherra útgöngumála, mældist næstvinsælastur með um þrettán prósenta fylgi. Þeir Johnson og Raab eiga það sameiginlegt að hafa sagt af sér vegna óánægju með það hvernig May hefur haldið utan um útgönguferlið. Johnson vegna áætlunar May um mjúka útgöngu og Raab vegna samningsins sem May gerði við ESB.



May sagði í vikunni að hún ætlaði að opinbera áætlun um leiðtogakjörið þegar atkvæðagreiðslan um Brexit-samninginn er afstaðin. Sú atkvæðagreiðsla fer fram í fyrstu viku júní. Þetta verður í fjórða skipti sem þingið greiðir atkvæði um samninginn en hann hefur verið felldur í hvert einasta skipti, sem og reyndar aðrar hugmyndir um hvernig hátta skuli útgöngu.