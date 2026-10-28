Gefa út öryggisviðvörun vegna mótmæla Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 28. október 2026 11:42 Bandaríska sendiráðinu verður lokað snemma í dag. Vísir Bandaríska sendiráðið á Íslandi hefur gefið út sérstaka öryggisviðvörun vegna fyrirhugaðra mótmæla vinafélags Íslands og Kúbu fyrir utan húsnæði þeirra. Sendiráðinu verður lokað snemma. Tilkynningin var birt á Facebook-síðu sendiráðsins auk myndar þar sem stendur „öryggisviðvörun“ með stórum stöfum á rauðum bakgrunni. Þar kemur fram að vinafélagið ætli að hefja mótmælin klukkan fimm síðdegis í dag. Mótmælin séu vegna refsiaðgerða Bandaríkjanna gegn Kúbu. Sendiráðinu verði lokað snemma en það verði opnað aftur samkvæmt áætlun í fyrramálið. Þá eru bandarískir ríkisborgarar hvattir til að forðast svæðið og gæta ávallt varúðar í grennd við mótmæli. Þeir sem verða vitni eða fórnarlamb glæps er bent á að hafa samband við Neyðarlínuna. „Jafnvel mótmæli sem eiga að vera friðsamleg geta snúist upp í átök og hugsanlega stigmagnast í ofbeldi,“ segir í færslunni. Bandarísk stjórnvöld hafa ítrekað sett refsiaðgerðir á Kúbu. Þá sauð upp úr á fundi Sameinuðu þjóðanna í gær eftir að Mike Waltz, fulltrúi Bandaríkjanna, sagði að stjórnvöld á Kúbu hefðu grætt á þvingaðri vinnu borgaranna. Við þessi orð létu fulltrúar Kúbu í sér heyra, lömdu í borðið og kölluðu úr salnum. Miðað við lauslega athugun blaðamanns á Facebook-síðu sendiráðsins hefur álíka viðvörun ekki verið gefin út áður. Sendiráð á Íslandi Bandaríkin Kúba Mest lesið Hildi og Inga Þór sagt upp Innlent Ráðin til þess að fremja ofbeldisbrot á Íslandi Innlent Afkomendur síðasta böðuls á Íslandi búa enn á Illugastöðum Innlent Minnst 64 sagðir látnir í árekstri hraðlesta á Spáni Erlent Telur starfsmenn hæfa til að meta stjórnsýslu yfirmanns síns Innlent Kattahland og skítur á gólfum og upp eftir veggjum Innlent Munda fallbyssurnar við landamærin Erlent Opinberuðu lögbrot í kjúklingabúi með falinni myndavél Erlent Meirihluti atkvæða talinn en enginn með þingmeirihluta Erlent Ted Bundy tengdur við 52 ára gamalt óleyst morð Erlent Fleiri fréttir Saslauskas og Sodys stálu 100 milljónum: Gucci-taska, dýrar dúnúlpur og 68 vitorðsmenn Heimsending sögð ógn við lýðheilsu en þjónusta þegar ríkið á í hlut Gefa út öryggisviðvörun vegna mótmæla Grunuðum ofbeldismönnum vísað frá landinu og lestarslys á Spáni Ráðin til þess að fremja ofbeldisbrot á Íslandi Bein útsending: Löggæsluáætlun næstu fimm ára kynnt Bein útsending: Loftslagsdagurinn 2026 - Loftslagsbreytingar og öryggi Telur starfsmenn hæfa til að meta stjórnsýslu yfirmanns síns Kattahland og skítur á gólfum og upp eftir veggjum Afkomendur síðasta böðuls á Íslandi búa enn á Illugastöðum Haft áhrif með því að „standa í lappirnar gagnvart tæknirisunum“ Hildi og Inga Þór sagt upp „Skorið niður til þess eins að skera niður“ Engar vísbendingar fundist en formlegri leit lokið Sveinn R. Eyjólfsson er látinn Féll úr stiga í vinnunni og hlaut höfuðhögg „Ég geri ekki athugasemd við það að þetta símtal hafi átt sér stað“ Ekkert bendi til þess að eldgosahrinunni sé að ljúka „Galin vinnubrögð“ Þyrlan kölluð til: Maðurinn fannst heill á húfi „Hrikalegt högg“ Engin ástæða til að hamla för Portúgalsfarans lengur „Fyrst og fremst erfitt“ Hildur svaraði fyrir uppsagnirnar Nota rústamyndavél við leit að Lúðvík Fækka um rúmlega sjötíu stöðugildi Húðflúr á hálsi kom upp um síbrotamann „Íbúar gera það ekki að leik sínum að panta flug á síðustu stundu“ Ríkisstjórnin samþykkir frumvarp ráðherra um herta innflytjendalöggjöf Segir Íslendinga á tímamótum og verða að bregðast við Sjá meira