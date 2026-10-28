Bein útsending: Loftslagsdagurinn 2026 - Loftslagsbreytingar og öryggi Atli Ísleifsson skrifar 28. október 2026 08:30 Þema Loftslagsdagsins að þessu sinni eru loftslagsbreytingar og öryggi. Loftslagsdagurinn fer fram í Norðurljósasal Hörpu í dag, en þetta er í fjórða sinn sem dagurinn er haldin. Dagskrá stendur milli klukkan 9 og 14 í dag og verður hægt að fylgjast með í beinu streymi. Í tilkynningu segir að Loftslagsdagurinn hafi fest sig í sessi sem einn helsti viðburðurinn á sviði loftslagsmála á Íslandi. Þar komi fram sérfræðingar úr ýmsum áttum og fjalli um loftslagsmál á mannamáli. Hornsteinn dagsins er erindi þar sem við fjöllum um stöðu losunar gróðurhúsalofttegunda á Íslandi. Þar veitum við innsýn í losunarbókhaldið sem við höldum utan um hjá Umhverfis- og orkustofnun. Hægt er að fylgjast með í beinu streymi í spilara að neðan. Dagskrá 2026 Þema Loftslagsdagsins að þessu sinni eru loftslagsbreytingar og öryggi. 09:00 Upptaktur Opnun ‒ Gestur Pétursson, forstjóri Umhverfis- og orkustofnunar Ávarp ‒ Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Loftslagsáhætta í samhengi þjóðaröryggis ‒ Helgi Valberg Jensson, ritari þjóðaröryggisráðs 09:30 Hvernig miðar okkur? Ísland, best í heimi? Staða losunarbókhalds og aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum - Birgir Urbancic Ásgeirsson, sérfræðingur í teymi losunarbókhalds hjá Umhverfis- og orkustofnun og Elín Björk Jónasdóttir, sérfræðingur á skrifstofu loftslagsmála í umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti. 10:00 Morgunkaffi 10:20 Orkuöryggi og loftslagsbreytingar Aðgerðir stjórnvalda til að tryggja orkuöryggi: Mat, viðmið og ný verkfæri ‒ Hanna Björg Konráðsdóttir, skrifstofustjóri Raforkueftirlits hjá Umhverfis- og orkustofnun Orkuöryggi í óvissum heimi ‒ Jóhanna Hlín Auðunsdóttir, forstöðumaður loftslags og sjálfbærni hjá Landsvirkjun Trygg orka, alltaf ‒ Ragna Árnadóttir, forstjóri Landsnets Leitum ekki langt yfir skammt ‒ orkuskipti í þágu orkuöryggis ‒ Hörn Halldóru- og Heiðarsdóttir, sérfræðingur í teymi orkuskipta og orkunýtni hjá Umhverfis- og orkustofnun 11:00 Hlé 11:15 Fæðuöryggi og loftslagsbreytingar Hver fæðir Ísland þegar á reynir? ‒ Margrét Ágústa Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri Bændasamtaka Íslands Viðnámsþróttur fæðukerfa á Íslandi ‒ Ólafur Ögmundarson, prófessor og deildarforseti Matvæla- og næringarfræðideildar Háskóla Íslands Hugvekja ‒ Sigríður Hagalín Björnsdóttir, rithöfundur Auðlindir hafsins: Fæðuöryggi á tímum loftslagsbreytinga ‒ Guðmundur Óskarsson, sviðsstjóri uppsjávarsviðs hjá Hafrannsóknarstofnun Tækifærin í lífrænu Íslandi ‒ Anna María Björnsdóttir, verkefnastjóri Lífræns Íslands 12:10 Hádegismatur 12:50 Svansvottaður viðburður - hvað þýðir það? Stutt spjall - Guðrún Lilja Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri Svansins á Íslandi og Rakel Lárusdóttir, sérfræðingur á fasteigna- og umhverfissviði Hörpu 12:55 Samfélagsöryggi og loftslagsbreytingar Mannvirki til framtíðar, aðlögun að breyttu loftslagi ‒ Elín Þórólfsdóttir, teymisstjóri starfsumhverfis mannvirkjagerðar hjá Húsnæðis-, mannvirkja- og skipulagsstofnun Sjávarflóð og samfélagsöryggi ‒ Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslags hjá Veðurstofu Íslands Tré og samfélag: Verkefni Rauða krossins í Síerra Leóne ‒ Sólrún María Ólafsdóttir, teymisstjóri alþjóðaverkefna hjá Rauða krossinum Áskoranir við skipulagsgerð á lágsvæðum ‒ Gunnar Páll Eydal, Verkís Samhljómur eða sundurlausn í loftslagsmálum? ‒ Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins 13:45 Lokaorð og ráðstefnuslit Lokaorð ‒ Andri Snær Magnason, rithöfundur 14:00 Loftslagsdeginum lýkur Fundarstjórar eru Heiðbjört Arney Höskuldsdóttir og Jóhannes Bjarki Urbancic Tómasson, sérfræðingar hjá Umhverfis- og orkustofnun. 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