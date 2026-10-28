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Bein út­sending: Lofts­lags­dagurinn 2026 - Lofts­lags­breytingar og öryggi

Atli Ísleifsson skrifar
Þema Loftslagsdagsins að þessu sinni eru loftslagsbreytingar og öryggi.
Þema Loftslagsdagsins að þessu sinni eru loftslagsbreytingar og öryggi.

Loftslagsdagurinn fer fram í Norðurljósasal Hörpu í dag, en þetta er í fjórða sinn sem dagurinn er haldin. Dagskrá stendur milli klukkan 9 og 14 í dag og verður hægt að fylgjast með í beinu streymi. 

Í tilkynningu segir að Loftslagsdagurinn hafi fest sig í sessi sem einn helsti viðburðurinn á sviði loftslagsmála á Íslandi. Þar komi fram sérfræðingar úr ýmsum áttum og fjalli um loftslagsmál á mannamáli.

Hornsteinn dagsins er erindi þar sem við fjöllum um stöðu losunar gróðurhúsalofttegunda á Íslandi. Þar veitum við innsýn í losunarbókhaldið sem við höldum utan um hjá Umhverfis- og orkustofnun.

Hægt er að fylgjast með í beinu streymi í spilara að neðan. 

Dagskrá 2026

Þema Loftslagsdagsins að þessu sinni eru loftslagsbreytingar og öryggi.

09:00 Upptaktur

Opnun ‒ Gestur Pétursson, forstjóri Umhverfis- og orkustofnunar

Ávarp ‒ Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra

Loftslagsáhætta í samhengi þjóðaröryggis ‒ Helgi Valberg Jensson, ritari þjóðaröryggisráðs

09:30 Hvernig miðar okkur?

Ísland, best í heimi? Staða losunarbókhalds og aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum - Birgir Urbancic Ásgeirsson, sérfræðingur í teymi losunarbókhalds hjá Umhverfis- og orkustofnun og Elín Björk Jónasdóttir, sérfræðingur á skrifstofu loftslagsmála í umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti.

10:00 Morgunkaffi

10:20 Orkuöryggi og loftslagsbreytingar

Aðgerðir stjórnvalda til að tryggja orkuöryggi: Mat, viðmið og ný verkfæri ‒ Hanna Björg Konráðsdóttir, skrifstofustjóri Raforkueftirlits hjá Umhverfis- og orkustofnun

Orkuöryggi í óvissum heimi ‒ Jóhanna Hlín Auðunsdóttir, forstöðumaður loftslags og sjálfbærni hjá Landsvirkjun

Trygg orka, alltaf ‒ Ragna Árnadóttir, forstjóri Landsnets

Leitum ekki langt yfir skammt ‒ orkuskipti í þágu orkuöryggis ‒ Hörn Halldóru- og Heiðarsdóttir, sérfræðingur í teymi orkuskipta og orkunýtni hjá Umhverfis- og orkustofnun

11:00 Hlé

11:15 Fæðuöryggi og loftslagsbreytingar

Hver fæðir Ísland þegar á reynir? ‒ Margrét Ágústa Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri Bændasamtaka Íslands

Viðnámsþróttur fæðukerfa á Íslandi ‒ Ólafur Ögmundarson, prófessor og deildarforseti Matvæla- og næringarfræðideildar Háskóla Íslands

Hugvekja ‒ Sigríður Hagalín Björnsdóttir, rithöfundur

Auðlindir hafsins: Fæðuöryggi á tímum loftslagsbreytinga ‒ Guðmundur Óskarsson, sviðsstjóri uppsjávarsviðs hjá Hafrannsóknarstofnun

Tækifærin í lífrænu Íslandi ‒ Anna María Björnsdóttir, verkefnastjóri Lífræns Íslands

12:10 Hádegismatur

12:50 Svansvottaður viðburður - hvað þýðir það?

Stutt spjall - Guðrún Lilja Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri Svansins á Íslandi og Rakel Lárusdóttir, sérfræðingur á fasteigna- og umhverfissviði Hörpu

12:55 Samfélagsöryggi og loftslagsbreytingar

Mannvirki til framtíðar, aðlögun að breyttu loftslagi ‒ Elín Þórólfsdóttir, teymisstjóri starfsumhverfis mannvirkjagerðar hjá Húsnæðis-, mannvirkja- og skipulagsstofnun

Sjávarflóð og samfélagsöryggi ‒ Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslags hjá Veðurstofu Íslands

Tré og samfélag: Verkefni Rauða krossins í Síerra Leóne ‒ Sólrún María Ólafsdóttir, teymisstjóri alþjóðaverkefna hjá Rauða krossinum

Áskoranir við skipulagsgerð á lágsvæðum ‒ Gunnar Páll Eydal, Verkís

Samhljómur eða sundurlausn í loftslagsmálum? ‒ Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins

13:45 Lokaorð og ráðstefnuslit

Lokaorð ‒ Andri Snær Magnason, rithöfundur

14:00 Loftslagsdeginum lýkur

Fundarstjórar eru Heiðbjört Arney Höskuldsdóttir og Jóhannes Bjarki Urbancic Tómasson, sérfræðingar hjá Umhverfis- og orkustofnun.

Umhverfismál Loftslagsmál Ráðstefnur á Íslandi

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