Löggæsluáætlun næstu fimm ára kynnt á löggæsluþingi Tómas Arnar Þorláksson skrifar 28. október 2026 10:15 Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. vísir/einar Ný löggæsluáætlun verður kynnt á sérstökum kynningarfundi í Dom Club-salnum á Hilton Reykjavík klukkan 10.30. Fundurinn verður í beinu streymi hér fyrir neðan. Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar, leiddi stýrihóp sem að Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra skipaði. Stýrihópurinn mótaði löggæsluáætlun fyrir árin 2027 til 2031 og mun Grímur kynna áætlunina. Auk þeirra flytja stutt erindi þau Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðaryfirlögregluþjónn í rannsóknardeild hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, Stefán Sveinsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Suðurnesjum, og Páley Borgþórsdóttir, lögreglustjóri Norðurlands eystra, um skipulagða glæpastarfsemi, vörnina sem hægt er að veita á landamærum og öryggi lögreglumanna. Klippa frá fundinum í heild sinni er að finna hér fyrir neðan Klippa: Löggæsluþing 2027 Lögreglan Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Ráðin til þess að fremja ofbeldisbrot á Íslandi Innlent Hildi og Inga Þór sagt upp Innlent Minnst 64 sagðir látnir í árekstri hraðlesta á Spáni Erlent Afkomendur síðasta böðuls á Íslandi búa enn á Illugastöðum Innlent Kattahland og skítur á gólfum og upp eftir veggjum Innlent Telur starfsmenn hæfa til að meta stjórnsýslu yfirmanns síns Innlent Munda fallbyssurnar við landamærin Erlent Opinberuðu lögbrot í kjúklingabúi með falinni myndavél Erlent Saslauskas og Sodys stálu 100 milljónum: Gucci-taska, dýrar dúnúlpur og 68 vitorðsmenn Innlent Google gerir athugasemdir við frumvarp Ingu Innlent Fleiri fréttir Breytir verkefnastofu í ráðuneytisstofnun Google gerir athugasemdir við frumvarp Ingu Saslauskas og Sodys stálu 100 milljónum: Gucci-taska, dýrar dúnúlpur og 68 vitorðsmenn Heimsending sögð ógn við lýðheilsu en þjónusta þegar ríkið á í hlut Gefa út öryggisviðvörun vegna mótmæla Grunuðum ofbeldismönnum vísað frá landinu og lestarslys á Spáni Ráðin til þess að fremja ofbeldisbrot á Íslandi Löggæsluáætlun næstu fimm ára kynnt á löggæsluþingi Bein útsending: Loftslagsdagurinn 2026 - Loftslagsbreytingar og öryggi Telur starfsmenn hæfa til að meta stjórnsýslu yfirmanns síns Kattahland og skítur á gólfum og upp eftir veggjum Afkomendur síðasta böðuls á Íslandi búa enn á Illugastöðum Haft áhrif með því að „standa í lappirnar gagnvart tæknirisunum“ Hildi og Inga Þór sagt upp „Skorið niður til þess eins að skera niður“ Engar vísbendingar fundist en formlegri leit lokið Sveinn R. Eyjólfsson er látinn Féll úr stiga í vinnunni og hlaut höfuðhögg „Ég geri ekki athugasemd við það að þetta símtal hafi átt sér stað“ Ekkert bendi til þess að eldgosahrinunni sé að ljúka „Galin vinnubrögð“ Þyrlan kölluð til: Maðurinn fannst heill á húfi „Hrikalegt högg“ Engin ástæða til að hamla för Portúgalsfarans lengur „Fyrst og fremst erfitt“ Hildur svaraði fyrir uppsagnirnar Nota rústamyndavél við leit að Lúðvík Fækka um rúmlega sjötíu stöðugildi Húðflúr á hálsi kom upp um síbrotamann „Íbúar gera það ekki að leik sínum að panta flug á síðustu stundu“ Sjá meira