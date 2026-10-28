Grunuðum ofbeldismönnum vísað frá landinu og lestarslys á Spáni Telma Tómasson skrifar 28. október 2026 11:40 Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. Vísir Fjögurra manna hópi var snúið við á Keflavíkurflugvelli og vísað úr landi vegna gruns um að fólkið hefði verið ráðið til þess að fremja ofbeldisbrot á Íslandi. Fjöldi virkra brotahópa á Íslandi hefur tvöfaldast á áratug og í nýrri löggæsluáætlun er lagt til að stofnuð verði ný eining innan lögreglunnar sem fari með rannsókn á skipulagðri brotastarfsemi. Fjallað verður um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar. Þá verður sagt frá alvarlegu lestarslysi á Spáni, en að minnsta kosti þrjátíu eru sagðir látnir og fjöldi er slasaður eftir að tvær hraðlestir rákust á í Toledo á Mið-Spáni í morgun. Óttast er að tala látinna sé mun hærri. Tveir vagnar ultu niður hlaðinn kant sem járnbrautarteinarnir liggja á og má sjá brak víða og mikið tjón á lestunum á myndum í erlendum fréttamiðlum. Áreksturinn varð á milli bæjanna Mora og Orgaz og Urda í Toledo-héraði skömmu eftir klukkan níu að staðartíma í morgun. Grindavíkurbær metur nú nýja stöðu sem upp er komin eftir að lögregla hætti í gær leit að Lúðvíki Péturssyni, sem féll í sprungu í Grindavík þann 10. janúar 2024. Ekki verður ráðist í frekari leitaraðgerðir og telst formlegri leit af hálfu lögreglu lokið. Við höldum áfram að fjalla um umfangsmikil fjársvik tveggja manna af Landsbankanum, sem hófust á því að annar þeirra millifærði fimmtíu þúsund krónur á hinn, án þess að peningur færi út af reikningi hans. Í framhaldinu sviku þeir út tæplega hundrað milljónir króna. Annar tveggja eigenda netverslunarinnar Sante segir áform ríkisins um að hefja heimsendingu á áfengi merkileg í ljósi þess að lög kveði á um að ÁTVR eigi að takmarka aðgengi að því. Nú þurfi forsvarsmenn vínbúðanna að fara að ákveða hvort ÁTVR sé lýðheilsustofnun eða verslun sem keppir um viðskiptavini. Og svo mætir Henry Birgir með sportið og byrjar að fjalla um framherjann Andra Lucas Guðjohnsen sem hefur farið mikinn með Blackburn síðustu vikur. Fjölbreyttur hádegisfréttatími á Bylgjunni á slaginu tólf. Umsjónarmaður er Telma L. Tómasson. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Hildi og Inga Þór sagt upp Innlent Ráðin til þess að fremja ofbeldisbrot á Íslandi Innlent Afkomendur síðasta böðuls á Íslandi búa enn á Illugastöðum Innlent Minnst 64 sagðir látnir í árekstri hraðlesta á Spáni Erlent Telur starfsmenn hæfa til að meta stjórnsýslu yfirmanns síns Innlent Kattahland og skítur á gólfum og upp eftir veggjum Innlent Munda fallbyssurnar við landamærin Erlent Opinberuðu lögbrot í kjúklingabúi með falinni myndavél Erlent Meirihluti atkvæða talinn en enginn með þingmeirihluta Erlent Ted Bundy tengdur við 52 ára gamalt óleyst morð Erlent Fleiri fréttir Saslauskas og Sodys stálu 100 milljónum: Gucci-taska, dýrar dúnúlpur og 68 vitorðsmenn Heimsending sögð ógn við lýðheilsu en þjónusta þegar ríkið á í hlut Gefa út öryggisviðvörun vegna mótmæla Grunuðum ofbeldismönnum vísað frá landinu og lestarslys á Spáni Ráðin til þess að fremja ofbeldisbrot á Íslandi Bein útsending: Löggæsluáætlun næstu fimm ára kynnt Bein útsending: Loftslagsdagurinn 2026 - Loftslagsbreytingar og öryggi Telur starfsmenn hæfa til að meta stjórnsýslu yfirmanns síns Kattahland og skítur á gólfum og upp eftir veggjum Afkomendur síðasta böðuls á Íslandi búa enn á Illugastöðum Haft áhrif með því að „standa í lappirnar gagnvart tæknirisunum“ Hildi og Inga Þór sagt upp „Skorið niður til þess eins að skera niður“ Engar vísbendingar fundist en formlegri leit lokið Sveinn R. Eyjólfsson er látinn Féll úr stiga í vinnunni og hlaut höfuðhögg „Ég geri ekki athugasemd við það að þetta símtal hafi átt sér stað“ Ekkert bendi til þess að eldgosahrinunni sé að ljúka „Galin vinnubrögð“ Þyrlan kölluð til: Maðurinn fannst heill á húfi „Hrikalegt högg“ Engin ástæða til að hamla för Portúgalsfarans lengur „Fyrst og fremst erfitt“ Hildur svaraði fyrir uppsagnirnar Nota rústamyndavél við leit að Lúðvík Fækka um rúmlega sjötíu stöðugildi Húðflúr á hálsi kom upp um síbrotamann „Íbúar gera það ekki að leik sínum að panta flug á síðustu stundu“ Ríkisstjórnin samþykkir frumvarp ráðherra um herta innflytjendalöggjöf Segir Íslendinga á tímamótum og verða að bregðast við Sjá meira