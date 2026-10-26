Enn enginn grunaður um innbrotið Árni Sæberg skrifar 26. október 2026 10:28 Mörg hundruð ef ekki þúsund minkum var sleppt út í Dalsbúi í Mosfellsbæ, síðasta minkabúinu á Íslandi, í júlí. Vísir/Lýður Valberg Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar enn innbrot í Dalsbú í Mosfellsdal í lok júlí, sem varð til þess að mikill fjöldi minka gekk laus um Mosfellsdal og nágrenni. Enginn er grunaður en vonir standa til að málið verði leyst fljótlega. Þetta segir Hildur Rún Björnsdóttir, lögreglufulltrúi hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við fréttastofu. Aðfaranótt 29. júlí síðastliðinn var brotist inn í Dalsbú í Mosfellsdal, síðasta minkabú landsins, öll búrin opnuð og minkunum sleppt út. Hildur Rún segir að rannsókn málsins sé umfangsmikil og lögregla vinni enn að því að fara yfir mikið magn gagna. Þó sjái fyrir endann á þeirri vinnu og lögregla vonist til þess að rannsókn ljúki fljótlega. Sem stendur sé enginn með réttarstöðu sakbornings og í raun sé enginn grunaður um verknaðinn. Innbrotið í Dalsbú var ekki eina innbrotið í bú í sumar en lögreglan tilkynnti um miðjan september að hún hefði upplýst innbrot og eignaspjöll í húsnæði Stjörnugríss á Kjalarnesi og Reykjabúið í Mosfellsbæ ásamt fleiri innbrotum í önnur bú á Suðurlandi og Kjalarnesi. Ungur karlmaður hefði verið handtekinn og játað brotin í kjölfarið. Að sögn Hildar Rúnar er það mál komið á borð ákærusviðs Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, sem muni taka ákvörðun um útgáfu ákæru. Innbrot í kjúklinga-, svína- og minkabú Minkum sleppt í Mosfellsdal Lögreglumál Mosfellsbær Tengdar fréttir Dýraverndunarsinni handtekinn í tengslum við minka- og svínabúsmálið Árni Stefán Árnason, dýraverndarlögfræðingur sem hefur lengi staðið í deilum við Matvælastofnun (MAST), var handtekinn í síðustu viku í tengslum við rannsókn lögreglu á innbrotum í svínabú, hænsnabú og minkabú á þessu ári. 14. september 2026 14:19 Mest lesið Hafi ekki fundað formlega án Harðar heldur snætt hádegismat Innlent Óvæntur sigur Lula en Bolsonaro vill ógilda úrslitin Erlent „Vonandi verða þau ekki börnin sem hía á ráðherrann“ Innlent Segir Viðreisn í krísu og útilokar ekki að hætta stuðningi Innlent Handtekinn fyrir ólöglega dvöl í landinu Innlent „Noregur sökkar“ Erlent Fundu auðgað úran í dánarbúi Erlent Tóku á móti barni í sjúkrabíl Innlent „Jón Gnarr er ein mesta prímadonna Íslandssögunnar“ Innlent Umferð gæti tafist á Arnarnesvegi Innlent Fleiri fréttir Enn enginn grunaður um innbrotið Mismunuðu kvenkyns sérfræðilækni Landspítalans Hafi ekki fundað formlega án Harðar heldur snætt hádegismat „Vonandi verða þau ekki börnin sem hía á ráðherrann“ Djúp lægð úr suðri fer að hafa áhrif í kvöld Umferð gæti tafist á Arnarnesvegi Tóku á móti barni í sjúkrabíl Handtekinn fyrir ólöglega dvöl í landinu Segir Viðreisn í krísu og útilokar ekki að hætta stuðningi Stjórnarskráin trompi alltaf bókun 35 Engin trygging fyrir því að peningarnir nýtist í innviði „Jón Gnarr er ein mesta prímadonna Íslandssögunnar“ Skoðar að hækka framlag til Loftbrúarinnar Upplifa endurtekið áfall vegna dómsins „Fylgir því mikil skömm að eiga foreldri í fangelsi“ Vonast eftir betri vetri en þeim síðasta: „Við eigum það bara skilið“ Ekki boðaður á stjórnarfundi: „Þetta hefur aldrei gerst áður í sögu Landsvirkjunar“ Umdeildur sýknudómur þegar haft alvarlegar afleiðingar Skiljanlega skiptar skoðanir á stærstu kerfisbreytingu í áratug Fluttur á bráðamóttöku eftir líkamsárás í Skeifunni Hörður Arnarsson og náttúru- og innviðagjald á Sprengisandi Bóndinn segist stoltur stunda blóðmerahald Ekki sjálfsagt að bóka flug með löngum fyrirvara Glefsaði í vegfaranda við matvöruverslun Jólageitin risin Sjö þúsund krónur séu ekki nóg Landsbyggðin „brjáluð“ vegna málsins Leggjast gegn sameiningu lögregluembætta „Ég er bara svolítið sár“ „Landsbyggðin brjáluð“ og draugar í Laugardal Sjá meira