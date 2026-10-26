Innlent

Sóttist ekki eftir þingflokksformennsku og svarar gagn­rýni Jóns Gnarr

Telma Tómasson skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf.
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. Vísir

Varaformaður Þingflokks Viðreisnar segist ekki hafa sóst eftir því að verða gerð að þingflokksformanni. Aðspurð hvernig hún svari gagnrýni Jóns Gnarr segir hún að engar athugasemdir hafi verið gerðar við stöðu hennar innan þingflokksins að henni vitandi. Rætt verður við Maríu Rut Kristinsdóttur í hádegisfréttum.

Þá greinum við frá því að fjármálaráðherra segist sjálfur ekki hafa hafnað fundi með Herði Arnarsyni, fráfarandi forstjóra Landsvirkjunar. Hörður segir bæði ráðuneytið og stjórn Landsvirkjunar hafa synjað sér um fund um mikilvæg mál. Ráðherrann ber áfram fullt traust til stjórnarinnar og segir hana hafa snætt hádegismat, en ekki fundað formlega án Harðar.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 26. október 2026

Við förum yfir kosningaúrslit í Brasilíu annars vegar og Serbíu hins vegar með prófessor í stjórnmálafræði. Hann segir óvænt úrslit úr seinni umferð forsetakosninga í Brasilíu áfall fyrir Donald Trump Bandaríkjaforseta, sem hafi reiknað með nýjum bandamanni í hinum hægri sinnaða Bolsonaro. Úrslitin í þingkosningunum í Serbíu eru einnig áhugaverðar, en þar fór hreyfing námsmanna með sigur af hólmi og felldi sitjandi leiðtoga til tólf ára, Aleksandar Vučić formann Serbneska framfaraflokksins. Þau úrslit eru talin áfall fyrir Vladimír Pútín Rússlandsforseta.

Og við ræðum við sveitarstjóra Múlaþings sem segir viðbót við Loftbrú, sem innviðaráðherra greindi frá í gær, ekki það sem verið sé að kalla eftir. Ekki geti allir búið í Reykjavík og jafna verði aðgengi íbúa landsbyggðar að þjónustu. Frekar eigi að auka stuðning, en draga úr.

Fjölbreyttur hádegisfréttatími á Bylgjunni á slaginu klukkan tólf. Umsjónarmaður er Telma Tómasson.

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