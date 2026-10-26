Sóttist ekki eftir þingflokksformennsku og svarar gagnrýni Jóns Gnarr Telma Tómasson skrifar 26. október 2026 11:48 Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. Vísir Varaformaður Þingflokks Viðreisnar segist ekki hafa sóst eftir því að verða gerð að þingflokksformanni. Aðspurð hvernig hún svari gagnrýni Jóns Gnarr segir hún að engar athugasemdir hafi verið gerðar við stöðu hennar innan þingflokksins að henni vitandi. Rætt verður við Maríu Rut Kristinsdóttur í hádegisfréttum. Þá greinum við frá því að fjármálaráðherra segist sjálfur ekki hafa hafnað fundi með Herði Arnarsyni, fráfarandi forstjóra Landsvirkjunar. Hörður segir bæði ráðuneytið og stjórn Landsvirkjunar hafa synjað sér um fund um mikilvæg mál. Ráðherrann ber áfram fullt traust til stjórnarinnar og segir hana hafa snætt hádegismat, en ekki fundað formlega án Harðar. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 26. október 2026 Við förum yfir kosningaúrslit í Brasilíu annars vegar og Serbíu hins vegar með prófessor í stjórnmálafræði. Hann segir óvænt úrslit úr seinni umferð forsetakosninga í Brasilíu áfall fyrir Donald Trump Bandaríkjaforseta, sem hafi reiknað með nýjum bandamanni í hinum hægri sinnaða Bolsonaro. Úrslitin í þingkosningunum í Serbíu eru einnig áhugaverðar, en þar fór hreyfing námsmanna með sigur af hólmi og felldi sitjandi leiðtoga til tólf ára, Aleksandar Vučić formann Serbneska framfaraflokksins. Þau úrslit eru talin áfall fyrir Vladimír Pútín Rússlandsforseta. Og við ræðum við sveitarstjóra Múlaþings sem segir viðbót við Loftbrú, sem innviðaráðherra greindi frá í gær, ekki það sem verið sé að kalla eftir. Ekki geti allir búið í Reykjavík og jafna verði aðgengi íbúa landsbyggðar að þjónustu. Frekar eigi að auka stuðning, en draga úr. Fjölbreyttur hádegisfréttatími á Bylgjunni á slaginu klukkan tólf. Umsjónarmaður er Telma Tómasson. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Hafi ekki fundað formlega án Harðar heldur snætt hádegismat Innlent „Vonandi verða þau ekki börnin sem hía á ráðherrann“ Innlent Óvæntur sigur Lula en Bolsonaro vill ógilda úrslitin Erlent Segir Viðreisn í krísu og útilokar ekki að hætta stuðningi Innlent Handtekinn fyrir ólöglega dvöl í landinu Innlent „Noregur sökkar“ Erlent Fundu auðgað úran í dánarbúi Erlent Tóku á móti barni í sjúkrabíl Innlent Mismunuðu kvenkyns sérfræðilækni Landspítalans Innlent Hefja leit að Lúðvík í fyrramálið Innlent Fleiri fréttir Sóttist ekki eftir þingflokksformennsku Deila um sóttkví fer alla leið „Við getum ekki öll búið í Reykjavík“ Sóttist ekki eftir þingflokksformennsku og svarar gagnrýni Jóns Gnarr Hefja leit að Lúðvík í fyrramálið Enn enginn grunaður um innbrotið Mismunuðu kvenkyns sérfræðilækni Landspítalans Hafi ekki fundað formlega án Harðar heldur snætt hádegismat „Vonandi verða þau ekki börnin sem hía á ráðherrann“ Djúp lægð úr suðri fer að hafa áhrif í kvöld Umferð gæti tafist á Arnarnesvegi Tóku á móti barni í sjúkrabíl Handtekinn fyrir ólöglega dvöl í landinu Segir Viðreisn í krísu og útilokar ekki að hætta stuðningi Stjórnarskráin trompi alltaf bókun 35 Engin trygging fyrir því að peningarnir nýtist í innviði „Jón Gnarr er ein mesta prímadonna Íslandssögunnar“ Skoðar að hækka framlag til Loftbrúarinnar Upplifa endurtekið áfall vegna dómsins „Fylgir því mikil skömm að eiga foreldri í fangelsi“ Vonast eftir betri vetri en þeim síðasta: „Við eigum það bara skilið“ Ekki boðaður á stjórnarfundi: „Þetta hefur aldrei gerst áður í sögu Landsvirkjunar“ Umdeildur sýknudómur þegar haft alvarlegar afleiðingar Skiljanlega skiptar skoðanir á stærstu kerfisbreytingu í áratug Fluttur á bráðamóttöku eftir líkamsárás í Skeifunni Hörður Arnarsson og náttúru- og innviðagjald á Sprengisandi Bóndinn segist stoltur stunda blóðmerahald Ekki sjálfsagt að bóka flug með löngum fyrirvara Glefsaði í vegfaranda við matvöruverslun Jólageitin risin Sjá meira