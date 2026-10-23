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föstudagur 23. október 2026
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Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
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Gagnrýni
Spurningaleikir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
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Hvað er að frétta?
Áskorun
Uppskriftir
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Fótbolti
Svaf ekki í margar nætur áður en hann tók ákvörðunina um Arsenal
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Fjármálin með Birni Berg
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Hvað er að frétta?
Áskorun
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Samhengið með Sif
Eurovision
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Leikjavísir
Hús og heimili
Kynlíf
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